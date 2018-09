En lo que va del año, un centenar de negocios cerraron en Victoria

No es novedad la situación de los comerciantes, porque hoy la gran mayoría de los sectores económicos atraviesan una problemática que se agrava día a día.



Pero los datos ofrecidos por Daniel Reffatti, Presidente del Centro Comercial de Victoria, exigen reflexionar sobre esta "encrucijada" en la que se encuentran los negocios de la ciudad de las Siete Colinas.



"Según relevamiento que realizamos en conjunto con la Municipalidad unos cien negocios han cerrado sus puertas en lo que va del año, y el número de locales ociosos es inédito", explicó Reffatti, quien junto al también integrante del Centro Comercial, Nelson Quintero, realizaron un diagnóstico del difícil panorama del sector.



"Para algunas pymes es un situación sin retorno, porque aquí se siente más la falta de competitividad y por la cercanía con Rosario. Los costos fijos han crecido y es muy difícil sostener a los empleados. A esto hay que sumarle las ventas restringidas que alcanzan a todos los rubros".



"Según nuestros relevamiento, hasta la construcción que siempre fue un sector que siempre trabaja, está parado, limitándose los clientes solo a las obras que están en marcha, y sin ningún pedido para obras nuevas. La logística es otro factor, como aquí hay que traer todo, con el aumento del combustibles este aspecto aumentó un 200 por ciento", comentó Quinteros.



Ni en la Provincia, ni en la Ciudad



El Centro Comercial recurrió al Ministerio de Economía de la Provincia para solicitar la declaración de la Emergencia Comercial, pero no recibieron respuesta favorable. Igual recibimiento obtuvieron a nivel local.



"Presentamos el proyecto de Emergencia Comercial en el Concejo Deliberante, y nos reunimos con el Intendente, pero en contrapartida no solo no nos escucharon con el pedido de levantar el estacionamiento medido por la tarde, sino que nos ampliaron el sector. Esto es muy perjudicial, no porque la gente no pueda pagar el ratito que estaciona, sino porque hay poca voluntad de consumo y el potencial cliente no quiere pagar un peso más de nada", comentó Reffatti.



Por lo pronto el único horizonte que vislumbran en el Centro Comercial para paliar al menos parcialmente la situación es "ablandar" el corazón de la actual gestión municipal, conseguir la reducción de algún punto de los impuestos y revertir la decisión del estacionamiento medido por la tarde. (LT39)