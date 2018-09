Daño a la memoria: Robaron costosa placa del cementerio de Gualeguaychú

Gualeguaychú atraviesa un profundo dolor a su memoria, porque desconocidos se, cuya historia y compromiso individual y familiar está íntimamente ligado a la mejor historia del ex Frigorífico Gualeguaychú. La denuncia la radicó Narciso Rubén Cuenca -que es miembro de esa familia- en sede policial el 3 de septiembre.El 31 de agosto, aproximadamente a las 15:30 Cuenca concurrió al Cementerio Norte para tributar la memoria de su tío Narciso José Gallemi. Se trata de la, identificada con el número 32, sección pasillo A, calle Galería Z. Al acercarse observó con tristeza y desazón que faltabaque dedicó el Frigorífico a uno de sus mejores hombres.La placa tiene tallada la imagen del Frigorífico Gualeguaychú y se calcula que; aunque su valor histórico no tiene precio.En la denuncia se indicó que la placa estaba colocada al pie de la tumba, que es de libre acceso al público.El 12 de enero de 2010, Gualeguaychú realizó un emotivo homenaje al profesor de Educación Física Narciso Gallemí, valorando su destacada actuación en el área de Acción Social del Frigorífico Gualeguaychú.Se trató del traslado de los restos de Gallemí desde Merlo, Provincia de Buenos Aires, a Gualeguaychú; y entre los participantes, en esa ocasión se destacaron sus hermanas Elsa y Rosa; ésta última conocida como "Doña Rosita" también de una fecunda trayectoria por su labor en el Departamento de Acción Social del Frigorífico y del que tantos empleados y familias aún hoy pueden dar testimonio.El profesor Gallemí dictaba clases de Educación Física en el Frigorífico, lo que constituyó una revolución en materia educativa, porque lo hacía no sólo a contra turno de los empleados sino en un ámbito fabril. Pero fundamentalmente un aporte a la educación en valores, invitando a descubrir la responsabilidad por el trabajo, el respeto por la verdad y la disciplina para mejorar la calidad de vida y aspirar a un mundo más justo para todos.Narciso José Gallemí había nacido el 14 de enero de 1922 en la Ciudad de Buenos Aires. Hijo del catalán Magín Manuel Gallemí Bernadi y de Matilde Viyas Plana; tuvo tres hermanos: María Rosa "Rosita", Elsa Beatriz Gallemi de Irazábal, y Adrián Eusebio Cuenca, que también fue profesor de Educación Física. Falleció el 22 de enero de 1951 en Merlo a los 33 años. Y sus restos descansaron en esa localidad, hasta que en 2010 la Comisión de Homenaje logró traerlos a Gualeguaychú.El 31 de agosto pasado, desconocidos violentaron y profanaron esa memoria al llevarse la placa de la tumba del profesor Gallemí. Gualeguaychú tiene una deuda y estará en las autoridades del Cementerio, del Ministerio Público Fiscal y la Policía, esclarecer este hecho como una forma de desagravio, además de castigar uno de los delitos más atroces como el de profanar la tierra sagrada donde descansan los restos de los seres queridos.