Proponen que en hoteles y restaurantes se ofrezcan menús en braille

El proyecto de Ley fue presentado en la Cámara Baja provincial por el diputado Alejandro Bahler (FR-Concordia). La iniciativa propone que restaurantes y hoteles ofrezcan menús y tarifas de alojamiento en sistema braille. "Este proyecto es de suma importancia para que las personas no videntes puedan acceder a restaurantes y hotel", consideró el legislador.



"Estamos ante una oportunidad única como sociedad de luchar por una inclusión total, es por eso que este proyecto es de suma importancia para que las personas no videntes puedan acceder a un restaurante, hotel o sector gastronómico y cuenten con el menú que ofrecen en Braille", dijo el diputado provincial.



Y explicó: "Con esto haremos de los restaurantes un lugar accesible y fomentaremos la inclusión de un sector de la población que hoy enfrenta dificultades a la hora de asistir a un local de comidas. De este modo, las personas no videntes podrán acceder al menú por sus propios medios, sin sentirse discriminadas, ya que todos tenemos el mismo derecho a consultar la carta y a conocer los precios sin obstáculos". El proyecto La iniciativa cuenta con diez artículos. En el artículo primero se establece que "los comercios de los rubros gastronómicos y hoteleros, en todos sus modos y categorías deberán exhibir en forma obligatoria cartas y/o menús y tarifas de alojamiento en sistema Braille".



En el artículo 3 se explica que "las cartas menú en sistema Braille deben ser iguales a las cartas impresas en escritura convencional y deberán contener el nombre o denominación de los platos, descripción de los ingredientes de los mismos, como así también el listado de las bebidas ofrecidas". Y agrega que para el caso de hotelería "deberá contener la descripción de los servicios ofrecidos y valores a cobrarse por los mismos", supo Revista Análisis.



El incumplimiento de esta Ley, establece el artículo 7, será "sancionado con multas fijadas por la Dirección de Defensa del Consumidor".