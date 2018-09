El ranking con los celulares que más radiación emiten

¿Qué tan peligrosos son los celulares?



El smartphone se convirtió en un objeto que está al alcance de la mano las 24 horas. El dispositivo permanece en el bolsillo mientras estamos en el trabajo, lo sostenemos durante el viaje de regreso a casa, y en la mesita de luz al ir a dormir.Por eso, la cuestión de la radiación en celulares despierta muchas dudas y suspicacias. Si bien los estudios que se hicieron hasta la fecha concluyeron que las ondas que emiten estos aparatos no son perjudiciales, muchos creen que la cantidad de horas que pasamos con estos dispositivos pegados al cuerpo no pueden resultar inocuas.Desde hace unos años, la Oficina Federal Alemana para la Protección contra la Radiación (Bundesamt für Strahlenschutz) mantiene una base de datos con la radiación que emiten los celulares, desde los más viejos a los últimos modelos.La entidad utiliza como medida la tasa de absorción específica (SAR), que permite saber cuánta energía absorbe el cuerpo humano. Los fabricantes tienen que informar a los organismos reguladores de cada país el SAR de sus productos.Con estos datos, la web statista creó un listado con los smartphones que emiten la mayor cantidad de radiación, teniendo en cuenta que la recomendación general es que no excedan los 2 watts por kilogramo para evitar efectos adversos en la salud.De acuerdo al gráfico, las empresas chinas lideran el ranking, con Xiaomi, OnePlus, Huawei y ZTE con 12 de los 15 teléfonos con los valores más altos. Sin embargo, los teléfonos premium de Apple, como el iPhone 7 y el iPhone 8 también están presentes.El smartphone actual que emite el mayor nivel de radiación es el MiA1 de Xiaomi. Le siguen en el podio el OnePlus 5T y el Huawei Mate 9.Cabe destacar que, según cifras de la Asociación GSM, organización de operadores móviles y compañías relacionadas, las conexiones de telefonía móvil pasan de los 9 mil millones de usuarios, mientras que los suscriptores únicos alcanzan los 5 mil millones.La Sociedad Americana Contra El Cáncer (ACS), en su web, señala que "las ondas de RF (radiofrecuencia) emitidas por los teléfonos celulares no son lo suficientemente intensas como para ocasionar daños en el ADN de forma directa o calentar los tejidos corporales".Por su parte, la Oficina Federal Alemana para la Protección contra la Radiación da algunos consejos para bajar el nivel de exposición a las radiaciones, como hacer llamados usando auriculares y navegar la web usando wifi.Además, se recomienda desactivar los datos cuando el dispositivo lo están usando niños, y mantener los niveles de uso de tablets y teléfonos en los menores en un nivel mínimo, "no solo por razones de protección contra la radiación".