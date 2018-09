Aseguran que este invierno fue el más frío en 11 años

"Tenemos la sensación de que este invierno soportamos temperaturas mucho más bajas respecto a otros años. No fue sólo una sensación: efectivamente, tuvimos el invierno más frío desde el de 2007", indica un informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.



Al comparar los registros térmicos de este invierno de 2018 con los valores medios, el SMN confirmó que, "a nivel nacional, desde el 2011 no hay un invierno que arroje anomalías negativas, todos los inviernos desde ese año fueron cálidos".



Y agrega: "Desde 2007, cuando nuestro país fue el escenario de gran cantidad de heladas e incluso de la histórica nevada del 9 de julio, que no registramos un invierno tan frío como este".



"En el podio de los 10 inviernos más fríos, el del 2018 quedará muy posiblemente en el octavo lugar. Siendo el más frío de todos el de 1984 y el que le sigue el del 2007", sostiene el informe. Descripción mes a mes Un junio variopinto



Al describir mes a mes cómo fue variando la temperatura, el SMN asegura que "en los primeros 10 días de junio se observaron temperaturas medias más bajas respecto de lo normal en todas las provincias argentinas, excepto en Tierra del Fuego".



"Estas llamadas `anomalías negativas´ fueron más destacadas en el norte (este de Salta y Jujuy y el oeste de Chaco y de Formosa). Con el correr de junio -si bien a mediados de mes se mantuvieron condiciones frías- la situación de anomalías negativas se invirtió y como consecuencia, observamos cómo los últimos días se presentaron mucho más templados que lo habitual. Esto se debió a que el popularmente conocido como `veranito de San Juan´, que es alrededor del 24 de junio se cumplió, dándonos un respiro en este crudo invierno", detalla el comunicado.



Julio: frío invernal en todo el país a excepción del norte litoraleño



Según sostiene el informe del SMN, "luego del interludio que trajo el `veranito de San Juan´, el frío fuerte volvió a hacer presencia en gran parte del territorio durante los primeros días de julio, demostrando que las irrupciones de aire frío son más que normales en nuestras latitudes en este mes".



Y continúa: "Sin embargo, en el norte del litoral tuvimos un changüí a este crudo invierno y hacia mediados de julio, las altas temperaturas hicieron presencia de la mano de aire cálido y húmedo proveniente de Brasil. Tanto que en las provincias de Formosa y Misiones hubo temperaturas máximas cerca de los 30°C durante varios días consecutivos y la anomalía de temperatura media mensual superó los 4°C (entre el 10 y 20 de julio). Pero esa situación no fue persistente, ya que este invierno testarudo nos envió poderosos frentes fríos y julio culminó con temperaturas más bajas de lo normal en el centro y norte del país".



Un agosto fuera del promedio



De acuerdo al parte del SMN, "agosto es el último mes de lo que los especialistas llaman invierno meteorológico. En este mes, el frío aflojó un poco en la Patagonia. Al menos, hasta el día 20, los desvíos de la temperatura media fueron positivos. Esto no significa que no esté haciendo frío, sino que las temperaturas medias registradas están por encima de lo normal (de hasta 3°C en el oeste de Santa Cruz)".



"Hasta el 20 de agosto, lo más destacado del mes es que las temperaturas mínimas fueron significativamente más bajas que lo normal en el norte y noreste Argentino. Los reportes de heladas se reiteraron en provincias como Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero. Esto representa un dato destacado ya que, a contrapelo de lo que podría pensarse comúnmente, no es descabellado que hiele en el norte, aunque no es muy común que suceda con la frecuencia con que se dió este 2018", reafirma el comunicado.