Ocho CIC rurales aceptaron la invitación y se sumarán a Once por Todos

Los CIC rurales que se distribuyen en departamentos Gualeguay, Diamante, Villaguay, Uruguay, La Paz y Victoria estarán en la edición de este año de Once Por Todos. Aceptaron la invitación de Canal Once y se suman al proyecto.



Este viernes se realizó un encuentro de trabajo para intercambiar ideas, realizarles la invitación para participar y conocer de las inquietudes de cada una de las localidades. Se invitó a ocho CIC rurales de la provincia, que dijeron sí a la edición 2018 de la jornada solidaria. Participaron de la reunión en Canal Once, integrantes de siete, de los ocho CIC rurales.



La 14º edición de este año de Once por todos comienza a palpitarse. Los invitados de los CIC rurales se sumarán, para llevar a sus localidades "la ayuda tan necesaria".



Once por Todos se trata de la jornada solidaria organizada por Elonce TV que se concreta cada 8 de diciembre en el Puerto Nuevo de Paraná. Desde el comienzo en 2005, ha provocado los encuentros y multiplica las buenas intenciones para beneficiar a los Voluntariados de los hospitales de Paraná y con la incorporación de otros beneficiarios de la ciudad y otras localidades. Once horas de televisión solidaria se propusieron desde Canal Once para ayudar con el corazón, de forma desinteresada.



Graciela Roca integrante de la Mesa de Gestión del Centro Integral Comunitario (CIC) de Lucas Sur I (departamento Villaguay) y Julio Miño, coordinador de Desarrollo Social, indicaron que fueron invitados a participar de Once por Todos "y estamos muy agradecidos. La gente es solidaria y hay muchas necesidades, más teniendo en cuenta la situación actual del país.



Está bueno que el proyecto se haga en conjunto y tenemos muchas expectativas de cara a la jornada del 8 de diciembre".



Si bien mencionaron que en el CIC "se trabaja y bien, siempre necesitamos ayuda porque siempre hay familias carentes de algo".



Juan Carlos Guardinis, es presidente de la Junta de Estación Raíces e integrante de la Mesa de Gestión del CIC.



El paraje de Estación Raíces se encuentra a 40 kilómetros de la cabecera del Departamento Villaguay. Según contó, "es una zona rural agroproductiva y las necesidades son bastantes. Es un asentamiento de 500 habitantes que en sí forma la comunidad, pero después está dispersa en otros asentamientos más sobre la costa del río Gualeguay y sobre el paraje Las Pajitas. Estamos muy contentos de este desafío que vamos a tener".



El CIC de Yeso Oeste, ubicado a 50 kilómetros de La Paz, también dijo sí y será parte de la jornada solidaria.



Estela Misic, es tesorera de la Junta de Gobierno de Yeso Oeste y enfermera del centro de salud, y señaló que "tener un lugar en esa zona que está lejos de muchas cosas fue más que beneficioso para la comunidad y para poder tener más acercamiento a la gente".



"Nos encantó la propuesta de Once por Todos porque llevará un poco de luz a la gente y cubrir necesidades. La primera ayuda estaría dada con el tema del calzado, y cosas que a la gente le falta en la casa, como renovar un colchón, sillas. Esa zona tiene una particularidad, porque son madres solteras con cinco, seis, siete hijos o más y la mujer no tiene salida laboral, más allá de las tareas del hogar y eso la inhibe de poder tener un montón de cosas. Y la falta de alimento se está notando mucho".



Gilda Esteren, es coordinadora en el CIC Los Ceibos, ubicado en el departamento Uruguay, a 27 kilómetros de Concepción del Uruguay. La mujer contó que "la parte de salud está muy afectada y tiene mucha carencia. Tratamos de meter mucho empuje pero nos vemos afectados porque no tenemos todo el equipamiento que amerita un centro de atención primaria de la salud".



Marcelo Carrizo representa al CIC del distrito Rincón Nogoyá, en el departamento Victoria. El joven manifestó que el Centro Comunitario "está en el centro del distrito y de ahí se distribuyen las distintas actividades hacia Puerto Esquina, Los Cerros, Pueblito, Rincón Norte y Laguna del Pescado".



Fuimos invitados a participar de Once por Todos "y nos gustó la idea. Además es algo nuevo para nosotros y nos moviliza mucho porque tenemos que cubrir las necesidades de cuatro distritos".



Como están en zona inundable, tienen en mente llevar a cabo un plan de evacuación que cuente con los elementos necesarios para cuando llega la tempestad a esos lugares. "Cobijas, calzados, elementos de higiene, salud, leche son cosas que nos gustaría tener", dijo Carrizo.



Rubén Kaiser, presidente de la comuna de Colonia Avigdor, en el departamento La Paz, contó que el pueblo está ubicado a 165 km de Paraná y tienen muchas expectativas por ser parte de una nueva jornada solidaria que será el 8 de diciembre. "Cuando recibimos la invitación no dudamos y dimos un sí rotundo".



Sobre el funcionamiento del CIC señaló que "es el punto de encuentro del pueblo, que tiene 1500 habitantes. La gente siempre necesita de todo, desde ropa hasta colchones. Hay gente muy humilde".



Susana Solís, es presidenta de la Junta de Gobierno de Las Cuevas. Y este será el segundo año en el que participen de Once por Todos. "Nosotros ya tuvimos una experiencia con el Once por Todos en un momento crítico de la localidad, donde estábamos con las inundaciones y la gente muy comprometida colaboró y fue de gran ayuda".



Respecto al CIC, señaló que "estamos trabajando con la Mesa de Gestión donde participan todas las instituciones y la comunidad. Queremos agradecer la invitación y desde ya la colaboración de la gente que ayuda al bienestar del otro".



Integrantes de uno de los CIC no pudo participar de la reunión de este viernes, por las condiciones climáticas adversas, que les impidió llegar hasta Paraná.



Habrá nuevos encuentros en septiembre, se indicó. Elonce.com.