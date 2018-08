¿Con que filosofía tomamos la vida?: López Rosetti indicó "técnica antiestrés"

En diálogo con, López Rossetti"Cada uno tendrá que usar una herramienta; el primer punto es tomar conciencia de lo que nos pasa. Si bien hay cuestiones médicas, psicológicas, cognitivas, conductuales, de diagnóstico y demás, la frontera en el tratamiento del estrés, es la filosofía con la cual uno se toma la vida".Entre estas decisiones que hay que tomar, puntualizó:Puso relevancia en quey en este sentido acotó: "En el hospital municipal de San Isidro, en el que tenemos el primer servicio público, gratuito en medicina del estrés, utilizamos las técnicas de meditación"."Todas las personas saben lo que es bueno, el tema es que lo escriban y luego que lo hagan", definió el especialista en Clínica Médica y Cardiólogo Universitario.

"No hay que llegar a la ira, porque el que `se calienta` pierde"

Asimismo puntualizó:. En el mismo sentido apuntó: "Uno debiera saber que cuando se ingresa al territorio de la ira, ya es difícil manejar las situaciones; son emociones básicas, muy potentes. El tema es aprender que cuando uno tiene un evento de ira, la paga más caro. La frase es:Recomendó, en momentos difíciles que se viven en el país:A veces es importante tomar conciencia de lo que realmente tiene valor. Esa es la filosofía con la que uno debe tomar la vida".", hizo hincapié López Rosetti.Y brindó un último consejo, en diálogo con: "Agarremos una hoja en blanco, tracemos una línea dividiéndola en dos partes. Del lado izquierdo, anotás las cosas que no te gustan y del lado derecho, todas las que te gustan hacer. Lo que no te gusta, tachalo y de lo que escribiste en la otra parte de la hoja, aumenta la dosis. Esta no es una decisión espontánea. No ese es feliz espontáneamente, algo tenemos que hacer".