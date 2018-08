Reiteran la importancia de radicar las denuncias por violencia de género

¿Por qué la víctima debe ratificar la denuncia?

Un hecho de violencia de género se registró el pasado miércoles en una vivienda de calle Crespo de la ciudad de Paraná. La víctima fue una mujer de 30 años, la cual tras una discusión con su pareja, un hombre de 29 años,Pese a que según manifestaron los vecinos, ya han ocurrido hechos de violencia en la pareja,: "Quizás, la víctima no está empoderada o se encuentra bajo mecanismos de naturalización de la violencia que le impiden buscar ayuda".Sin embargo, para que la causa continúe su curso, la víctima debe ratificar la denuncia, porque, sostuvo la Dra. María Vanea Presel, quien también se desempeña en el organismo., sentenció. De acuerdo a lo que explicó, es "fundamental" que la víctima ratifique la denuncia, ya sea en la comisaría o en Fiscalía, para determinar cómo continuará la investigación."Cuando la mujer no realiza la denuncia, siempre hay allegados, en este caso, vecinos que por los ruidos que hayan escuchado, están obligados a efectuar la denuncia". Y en el caso que la víctima sea menor de edad, "todos los adultos que cuidan a esta menor están obligados a hacer la denuncia".En la oportunidad, la profesional comentó que, si testigos de los episodios de violencia, no se animan a denunciar los hechos, desde el organismo, los asesoran sobre cómo ayudar a alguien que está atravesando una situación de violencia."Las medidas restrictivas cautelares se toman para prevenir una nueva situación. Si esta mujer no hizo la denuncia o no se anima por el motivo que sea, es muy difícil que la causa continúe", aclaró al respecto. "Porque, agregó.En la oportunidad, informaron que para consultas e información, los interesados deben acercarse a la sede de calle Victoria 283 de lunes a viernes de 7 a 13hs. O bien, comunicarse a los teléfonos