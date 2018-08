Recomiendan extremar medidas de higiene para prevenir casos de meningitis viral

Paraná Salud descartó caso de meningitis en Escuela República de Chile

Ante un caso confirmado en Maciá y otro que se ha descartado en la capital entrerriana, desde la Dirección de Epidemiología de Entre Ríos señalaron que en todo momentoSobre este caso puntual el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, señaló: "Desde el área de Vigilancia Epidemiológica se confirmó en las últimas horas un caso de meningitis de tipo viral, concretamente un enterovirus" y referenció: "Se transmite por vía fecal-oral, se cura en siete días y no deja secuelas".y enseguida consideró: "y donde en un 60 a 70 por ciento son de origen viral que tienen una evolución benigna y no requieren tratamiento".Estadísticamente referenció que "en 2017 en la semana 31 existieron 45 confirmaciones y en lo que va de 2018 hay 29, lo que representa casi un 20 por ciento menos que en el año anterior para esta semana epidemiológica".Vale recordar que una nena de 11 años permanece internada en el hospital San Roque ya está siendo tratada por una meningitis bacteriana, de la cual no se estableció por el momento cuál fue el germen que le dio origen. En tanto este jueves, autoridades sanitarias hicieron referencia a un caso que se registró en un nene de 6 años que asiste a la escuela República de Chile.En este marco, se reiteraron las medidas preventivas que se deben tener, principalmente en los establecimientos educativos: