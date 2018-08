Se desprendió parte del revoque de una escuela y un alumno resultó herido

En la Escuela N° 1 Juan José Paso de Colón, se desprendió un pedazo de revoque del cielorraso de la galería abierta que da al patio donde se ubica la bandera.



La directora del establecimiento educativo, María Dalleves, informó a El Entre Ríos que el hecho ocurrió alrededor de las 10.30, en momentos en que docentes y alumnos se encontraban en el patio festejando el Día del Niño. "Se accidentó un alumno de 4° grado. Según nos informó Emer (Emergencias Médicas Entre Ríos), resultó con un corte superficial en la parte superior de la frente, cerca del cuero cabelludo. Vino la emergencia y se lo trasladó al hospital en forma preventiva. Se hicieron presentes la supervisora, la arquitecta zonal y la directora departamental de Educación". Además, se procedió al traslado de otro nene que estaba junto a él, quien no habría sido afectado, supo El Entre Ríos.



Por su parte, en diálogo con El Entre Ríos, la jefa zonal de Arquitectura, Betiana Rossier, dio a conocer que de inmediato comunicó lo ocurrido Paraná y en la mañana de este jueves comenzaría la obra de remoción de algunos sectores del cielorraso del establecimiento y elaborará un proyecto para la realización de uno nuevo.



En otro sector de la escuela, ya se habían detectado inconvenientes similares. "La directora nos había alertado de una fisura en el lateral de una de las aulas, por lo cual tomamos la determinación que no se utilice. Mañana (por hoy) comenzaremos por algunos lugares donde se considere que puede haber desprendimientos", explicó la arquitecta. Y agregó que, si bien no puede determinar la superficie que abarcará la obra, "no voy a correr riesgos. Los fondos a nivel provincial están complicados, pero removeré todo lo que sea necesario".