Uso de tecnologías: "Vivimos expuestos, no nos expongamos más de la cuenta"

El grado de exposición y el parangón con Hansel y Gretel

El perito informático y especialista en cibercrimen, Marcelo Rubén Romero, estuvo en Paraná en el marco de un curso de informática y electrónica forense organizado por la Dirección de Institutos Policiales de la Policía de Entre Ríos. También es coordinador de capacitación de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen.En una interesante entrevista con, Romero, que además formó parte de los peritos que lograron descifrar el celular de Fernando Pastorizzo, el joven de Gualeguaychú que murió asesinado a fines del año pasado, habló sobre la importancia de evitar la continua exposición en las redes sociales y el rol que deben llevar los padres en el uso de la tecnología por parte de los menores de edad."Si bien los actores detrás de los dispositivos van cambiando, los dispositivos en general terminan siendo los mismos, entonces cada uno está hecho por una persona y se puede vulnerar;. Si tomamos esto como premisa, cualquier perito puede sentarse a estudiar un caso y buscar alguna vulnerabilidad", comenzó diciendo Romero.Consultado sobre su intervención en el caso Pastorizzo, indicó que "por más que un dispositivo se encuentre con un bloqueo puede arrojar datos que quizás sirvan a la investigación, de hecho,. En los dispositivos móviles se conoce como back-up y pueden ser fácilmente manipulables para poder acceder y sacar información que quizás a la causa le sirva sin tocar el dispositivo".El especialista explicó que desde fines del año 2015 y principios de 2016 se empezó a utilizar una nueva técnica y que se denomina, que lo que hace es "la extirpación quirúrgica de todos los componentes de un dispositivo bloqueado o cifrado para poder restaurarlo o armarlo y entrarle por algún lado que no es el tradicional".. Cada persona que no apaga su wi-fi,Para Romero, la tecnología se puede usar tanto para el bien como para el mal. "El tema es que no estamos acostumbrados a ver quea través de un Facebook, WhatsApp o Mercado Libre". Si bien aclaró que son plataformas "muy buenas y seguras" son utilizadas "como plataformas principales por este tipo de delincuentes".Es por ello que afirma que. Y en este punto hizo un llamado y pedido especial a todos los padres y las personas mayores para que ", un adolescente sigue siendo un niño., que son víctimas de delitos sexuales y que muchas veces la gente no sabe que es un delito y no lo denuncia".Sobre cómo cuidar a los más pequeños y cómo cuidarnos ante el uso de la tecnología e internet, Romero fue categórico: "Romero tuvo una participación especial en el libro de Diego Migliorisi titulado "Ciberbullying. La sociedad acosada", el cual se puede descargar en forma gratuita a través de la plataforma digital: www.ciberbullying.com.ar Perito informático, conferencista, investigador. Especialista en inteligencia artificial. Ex integrante de la división Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Miembro de la división de delitos complejos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordinador de capacitación de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC)