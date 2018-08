Un padre irá preso los fines de semana hasta que pague las cuotas alimentarias

En Cipolletti, provincia de Río Negro, un hombre fue enviado a prisión los fines de semana por no cumplir con el pago de la cuota alimentaria, informó La Mañana de Neuquén.



El fallo inédito fue ejecutado por el juez de familia Jorge Benatti, quien resolvió que el padre vaya a prisión todos los fines de semanas hasta que cancele la deuda que tiene con su hijo. La condena fue fundamentada en la "violencia económica" que ejerció el hombre.



El fallo fue la última instancia, tras los reiterados incumplimientos por parte del padre. El juez determinó que la única medida para asegurar la "tutela judicial efectiva" y para cumplir con toda la legislación nacional e internacional, era ordenar el arresto del hombre desde las 13 del sábado hasta las 6 del lunes.



Se determinó que sea de esa manera para que el padre pueda gozar de libertad durante la semana y poder trabajar. El hombre debe las cuotas alimentarias desde septiembre del 2017 hasta abril de 2018, por un monto aproximado de $ 19.462,63, precisó el fallo publicado por La Mañana de Neuquén.



El juez Benatti explicó también que la conducta se trató de un caso de violencia de género económica ejercida por parte del padre hacia la madre del niño, entendida como una serie de mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres en su relación con el uso y la distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos.



"Considero que las tareas de cuidado que realizan las mujeres son invisibilizadas, naturalizándose la visión de la mujer como proveedora de cuidado, como si fuera ésta una asignación de tipo biológica. Pareciera que si ella es la que gesta en su vientre y la que amamanta, ella es la que debe cuidar de sus hijos y satisfacer sus necesidades una vez que éstos quedan a su cuidado. Corresponde por ende adoptar medidas para remover dicha relación de poder en la cual se asienta la cuestión de fondo aquí planteada, y que se exterioriza a través del incumplimiento alimentario", explicó el magistrado.



El juez detalló que en cada una de las intimaciones, el hombre se presentó manifestando no haber conseguido trabajo y por consiguiente, no tener el dinero.