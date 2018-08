¿Comer asado a la parrilla es riesgoso para la salud?: la opinión de un chef

Sociedad Estudio afirma que comer asado a la parrilla sería riesgoso para la salud

¿Se debe tapar la carne con papel de diario?

. Sin embargo,. "El uso a largo plazo de combustible como madera o carbón para cocinar está asociado a un mayor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares", afirma el informe de la Sociedad Europea de Cardiología.consultó a un chef paranaense para intentar "echar luz" sobre este estudio que "atenta contra una de las costumbres argentinas".afirmó: "Es cierto que en la producción de humo, se generan sustancias que son buenas para los alimentos y otras sustancias que, en exceso, son tóxicas para el consumo humano, sobre todo las que se comparten con el cigarrillo, que se llaman alquitranes, que cuando se depositan en exceso y uno come demasiado, existe a largo plazo la posibilidad de que haya riesgo para la salud"."No sólo un asadito por semana vale, se puede consumir mucho más", dijo Sánchez, ya que "las sustancias tóxicas que se han depositado son muy pocas. Si es poco, comparado con lo otro que comemos, es cómo fumarse un cigarrillo una vez al mes", acotó.Asimismo Sánchez recordó: "En la ruralidad, antes se consumían la mayoría de los alimentos, como guiso, un pucheros, hechos al fuego, por lo que había más sustancias del humo que las que hay hoy. En tanto, en la urbanidad todo se hace al horno y la cantidad de sustancias de humo, han desaparecido".", expresó el chef.Para Sánchez "".Uno de los grandes temores de cualquier asador es que la brasa no alcance para cocinar la carne. Por eso utilizan toda clase de artilugios para lograr el ansiado "efecto hornito". Uno de ellos es tapar la carne con papel de diario. Sin embargo, no se aconseja. Sánchez respondió: "Las tintas son tóoxicas para la salud. Poner carne y arriba un diario, es malo. Ponerlo donde el calor va a evaporar sustancias, también. Cuánto de malo es, no se sabe, porque nadie lo ha medido", aseveró.