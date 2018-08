Por falta de pasajeros, algunos colectivos suspendieron salidas

Desde la terminal de ómnibus de Concordia revelaron que son varias las empresas que debieron tomar la decisión de suspender salidas debido a la falta de venta de pasajes.



Darío Hojman, director de la terminal de ómnibus, ejemplificó que en la semana "un micro que debía venir desde Las Lomitas (Formosa) como no tenía pasajes vendidos, el recorrido se suspendió en el momento" y subrayó que "esto nos sorprende, porque desde informes se da un horario y después no salen porque la empresa suspendió automáticamente su partida", supo Diario Río Uruguay.



Detalló, además, que "hay empresas que están teniendo menos frecuencias por semana. Esto no sólo afecta a las empresas, sino que también a las arcas del municipio al no darse el toque de andén", concluyó.