Un perro caminó más de 25 kilómetros para regresar a su antigua casa

"Boy", un perro mestizo de siete años que se perdió en la ciudad de Buenos Aires, caminó más de 25 kilómetros para regresar a su antiguo hogar.



Elizabeth su dueña, contó que a principios de agosto se mudaron de Temperley a Palermo y que el lunes pasado su marido sacó a pasear a "Boy" por la calle.

En el recorrido, al perro se le soltó la correa, salió corriendo y no lo vieron más.



La familia empapeló el barrio con su foto.



En la búsqueda, Elizabeth llamó a una ex vecina de Temperley para advertirle sobre "Boy", por si lo veía en el barrio y así fue. El perro apareció en la puerta de su anterior casa, donde unos albañiles se encontraban haciendo remodelaciones.



A pesar de que el animal caminó casi 27 kilómetros no presentaba lesiones. "Me llevé un susto de muerte, iba a estar muy deprimida si no lo veía más", contó la mujer.



"No puedo explicar cómo hizo para llegar hasta allá, aún no lo entiendo. Definitivamente tiene que ser el instinto", reflexionó.



La historia de Boy comenzó con la mamá de Elizabeth, quien lo adoptó de la calle cuando era un cachorrito. Desde entonces, se convirtió en el "malcriado" de la casa y dormía debajo de la cama acompañando a su dueña a todos lados hasta que falleció en 2017 y pasó al cuidado de Elizabeth.