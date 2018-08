Mejora la niña con meningitis: No había recibido la última dosis de vacuna

Sociedad Detectaron al menos dos casos de meningitis en localidad entrerriana

Unacontinúa internada en observación en la terapia intensiva del hospital materno-infantil San Roque de Paraná, por un, cuyo germen que le dio origen aún no había sido establecido.La nena es oriunda de Maciá (departamento Tala) y había sido derivada este martes desde el hospital Falucho de esa localidad.", confirmó a, el secretario técnico del hospital materno-infantil San Roque, Dr. Fabián Cortopassi.De acuerdo a lo que explicó Cortopassi, restan los resultados de los cultivos de sangre y otras pruebas serológicas, porque "en los primeros análisis".El médico destacó la importancia de identificar el posible origen, ya que el tratamiento es diferente dependiendo de la presunta etiología, y de acuerdo a lo que adelantó, si Epidemiología de la provincia no llega a determinarlo, las pruebas serán enviadas al Instituto Malbrán.

"Nos impresionó que sea meningitis bacteriana"

No tenía el último refuerzo de vacunas

Respecto del estado de la niña, Cortopassi comentó que "está mejor". Según argumentó, permanece en terapia porque necesita tener un aislamiento mientras continúa el tratamiento con antibióticos."No hubo un agravamiento del cuadro", destacó, al rememorar que la paciente había ingresado con alteración del sensorio. "Sus familiares, y los médicos también, estamos contentos porque, valoró.Se recordará que la directora del hospital Maciá había revelado que a esa localidad, "debido a un recorte de Nación, no llegaron las cantidades necesarias"."El stock estaba reducido, no había dosis para todos y se priorizó a los menores de 15 meses", reconoció, con lo cual, esta niña no había accedido a la dosis la vacuna tetravalente (ACYW) conjugada contra meningococo., sostuvo el secretario técnico del hospital materno-infantil San Roque, Dr. Fabián Cortopassi.Sobre el segundo caso, el de una adolescente de la escuela agrotécnica de Maciá, Cortopassi comentó que, "estuvo en observación unas seis horas porque no tenía absolutamente nada y a la noche se le dio el alta sin ingresarla a internación".