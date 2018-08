Imagen de niña fallecida usada para estafa: "Fue un mazazo en el corazón"

Sociedad Usaron la foto de niña entrerriana que falleció de cáncer para pedir dinero

"Fue un mazazo en el medio del corazón cuando vi que estaban usando la imagen de Anto en una causa tan vil y cruel". Así describió Natalia Bazán el momento en el cual se enteró que en Chile estaban usando la imagen de su hija, Antonella González, para recaudar dinero. En otras palabras, apelaban a la solidaridad de las personas usando de manera fraudulenta la foto de la niña de Gualeguaychú que falleció por una leucemia en noviembre del año pasado.A Natalia le avisaron sobre la estafa el domingo por la noche, y movida por la bronca lo primero que hizo fue exponer la estafa desde su perfil en la red social Facebook: "Hdp! Te mataría a golpes para que sientas el dolor que tengo en mi alma", fue la leyenda que acompañó las imágenes con las pruebas de la estafa.La estafa constó de lo siguiente: utilizando la foto de Anto se creó un perfil en Facebook a nombre de Camila Pino Silva, una falsa niña de 9 años con leucemia. En el perfil se informaba que tenía que hacerse un trasplante de médula y que para eso necesitaba recaudar 50 millones de pesos chilenos (2.376.022,75 pesos argentinos según la cotización del martes 28 de agosto). Y la cuenta para depositar las donaciones está a nombre de Sabina Silva.Con estos datos,: "Esto pasó en Chile, por lo cual no puedo decir 'La voy a buscar y que me de las explicaciones necesarias'. Me da mucha impotencia. La cuenta en Facebook fue borrada, pero ya tenemos los datos legales y los de su domicilio, así que estamos buscando alguien que sepa sobre el tema y que realice una acción judicial. Alguien que averigüe el origen de esa cuenta y que la cierren, porque la gente es muy solidaria, y seguramente deben seguir recibiendo donativos por una causa que no existe", afirmó en declaraciones al diario"Esta situación es espantosa, te hace sentir un nudo en el pecho que te quita todas las fuerzas. Pero afortunadamente los que se hicieron eco de esta situación comenzaron escrachar a los estafadores compartiendo el fraude, porque esto no nos dolió a sólo nosotros que somos los padres, sino a todos los que conocieron a Anto", concluyó dolida por la situación.