Citricultores transmitirán a Triaca su preocupación por los juicios laborales

Mantendrán un encuentro con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Pretenden que comience a trabajarse una reforma en la legislación que contemple la realidad de las economías regionales que requieren mucha mano de obra temporaria.



Los productores autoconvocados de Chajarí se instalaron durante una semana a metros de la rotonda de la ciudad para visibilizar la preocupación del sector por los juicios laborales que los asedian, y en consecuencia reclamar cambios en la legislación laboral.



Quieren que se contemple su situación y la de otras economías regionales, caracterizadas por la utilización de mucha mano de obra pero por breves período de tiempo.



Si bien la protesta en la ruta 14 sigue, acordaron bajarle la intensidad a la medida y juntarse una vez por semana.

"Queríamos que alguien tomara cartas en el asunto y se pusiera a trabajar. Fueron el diputado provincial Alejandro Bahler, el jueves y el viernes el senador provincial Miguel Piana y el nacional De Ángeli, quienes se comprometieron públicamente a tratar el tema. El martes tendremos una reunión con el ministro Triaca y como también la ministra Rosario Romero nos recibió y manifestó buena voluntad, nos pareció mejor que la protesta siga pero nos iremos juntando una vez por semana", detalló uno de los autoconvocados Martín Cornaló.



"Un día trabajamos con tres o cuatro personas y después tenemos que cosechar y capaz empleamos a 30 personas. A ese total no podemos afiliar (registrar) por dos días de trabajo, no con el sistema que tenemos", puntualizó.

"Esto nos está matando", dijo luego para ilustrar el problema vinculado a las actividades no contempladas en el convenio colectivo que el sector tiene con el Sindicato de la Fruta. (El Día)