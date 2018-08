Cooperativa eléctrica realizó cortes masivos en un asentamiento de Concordia

Desde las 7 de la mañana de ayer, unas 8 unidades de la Cooperativa Eléctrica con operarios custodiados por numerosos policías, realizaron cortes masivos de energía eléctrica en el asentamiento Pampa Soler, desde su inicio hasta calle pública 3. Los vecinos reclaman que la distribuidora de energía haga el tendido de la red como corresponde para poder bajar la luz a los medidores.



Al respecto, Gustavo Mataloni, como vecino y vocero el asentamiento, detalló que "vinieron varios camiones de la Cooperativa, desde la entrada hasta acá en calle pública 3, que viene a ser una antes de donde estuvieron cortando a todos los vecinos. Lamentablemente, muchas familias quedaron sin energía eléctrica".



"Nosotros habíamos mantenido una reunión en la Cooperativa, fuimos a una reunión con mi esposa y tres personas más, lamentablemente nadie más fue a hacer el reclamo para que este barrio se haga municipal y, además, para que nos trajeran la luz hasta acá pero nadie más se movió y eso es lo que nos reclama la municipalidad y la gente en vez de actuar bien, actúa con violencia y así no conseguimos nada, tenemos que unirnos para lograr algo porque así con gritos, insultos y golpes no se consigue nada".



El vecino detalló que en esa zona no tienen tendido eléctrico: "en esta zona no tenemos red y justamente la estamos luchando con la Cooperativa, ahora nos dijeron que vayamos mañana (por hoy) y hagamos una reunión con los directivos de la Cooperativa, para explicarles bien el caso nuestro, que no es que no queremos pagar la luz, lo que pasa es que no hay tendido eléctrico, ese el tema y es por eso que estamos enganchados pero no es lo que la mayoría queremos, nosotros queremos estar bien legal porque no queremos estar en infracción". (El Sol)