Fotos y video: Los recuerdos que emergen de los cimientos de la Vieja Federación

Con la pronunciada bajante del río Uruguay, emergió la vieja ciudad de Federación, y con ello, los recuerdos. Los recuerdos de todos aquellos vecinos que tuvieron que dejarlo todo para que la ciudad fuera demolida y hundida en 1979 para el embalse de la represa de Salto Grande."Con cada bajante, es como empezar una búsqueda de todo ese proceso que tuvo que ver el desarraigo y el empezar de nuevo, y las vivencias de cada uno, de lo que fue nuestra plaza, nuestro club de barrio, como lo era el Club Social y Sportivo Federación. Tantas anécdotas de compañeros de barrio", rememoró a, la Secretaria de Turismo de Federación, Graciela Racedo.Es que Federación cautiva con su historia. Quienes no la conocen, sepan que esta localidad fue fundada tres veces. Y para los vecinos de la ciudad, volver a pisar esos cimientos, "es reconstruir su propia vida, su historia"."Cada vecino de Federación viene como de visita a su vieja casa, a recorrer sus viejos espacios, a revivir recuerdos de tantas añoranzas del tiempo atrás", subrayó la funcionaria municipal.En la oportunidad, sostuvo que, "una bajante tan pronunciada como la de estos días, no se da desde hace 10 años".

"Volver, es reconstruir nuestra vida, nuestro proceso en la vieja ciudad"

Video: Los recuerdos que emergen de los cimientos de la Vieja Federación

Por su parte, un vecino que habitó la vieja Federación cuando era niño, Rafael Zapata, resaltó la importancia de lo que resignifica el regresar."Los federaenses no queremos despegarnos de nuestra historia. Un pueblo sin historia no tiene futuro", sentenció.El hombre destacó que, "cada vez que baja el agua, los vecinos volvemos a edificarla en nuestra imaginación, a habitarla nuevamente, aunque sea por un ratito".De acuerdo a lo que comentó, se conservan los cimientos de las casonas grandes de la vieja ciudad, donde funcionaba la municipalidad de Federación, el edificio policial y enfrente, la plaza."Quienes habitaron esas casas, vienen con sus nietos y les cuentan dónde estaban las habitaciones de sus padres, incluso se ven los troncos de los grandes árboles donde tomaban mate. Venimos a recordar, porque hay quienes no queremos despegarnos de su historia", remarcó.