"Tormenta de Santa Rosa": El origen del mito y lo que dice la ciencia del clima

¿Mito o realidad?

La atmósfera y el contexto estacional

Las variaciones de temperatura

Antes y después

Registro de 111 años

En fechas cercanas al 30 se comienza a hablar de una de las supuestas tormentas más fuertes y peores del año. La Tormenta de Santa Rosa viene siendo tema cotidiano a finales de agosto y un mito relacionado (debido a la coincidencia con el período descripto) con la festividad de Santa Rosa de Lima, Patrona de la Iglesia Católica de Lima, de Hispanoamérica, de las Filipinas y de las Indias Orientales desde hace varias décadas.Profesionales del Servicio Meteorológico Nacional realizaron un informe sobre el tema y aseguran que la ciencia derriba un mito histórico.Según indicaron, la actividad tormentosa, no se presenta en todas las regiones del país y presenta variaciones, de acuerdo a la situación en particular que pueda tener lugar. Se sabe que suele ser más activa en la región centro y este del territorio nacional.Desde el SMN, indican que durante el invierno no suelen ocurrir tormentas dado que, para su desarrollo, se requieren ciertas condiciones atmosféricas y energéticas que son propias de la primavera y el verano.Sin embargo, a fines de agosto, aumenta la disponibilidad de energía del Sistema Climático Terrestre, produciéndose importantes cambios en la circulación atmosférica regional.La presencia de aire cálido y húmedo proveniente del norte, sumado al aumento de la radiación solar sobre el suelo y a la frecuente entrada de perturbaciones sinópticas desde el oeste en niveles medios de la atmósfera, puede dar lugar a la aparición del fenómeno de tormenta al final del invierno, en fechas cercanas al 30 de agosto, día en que se celebra la festividad de Santa Rosa de Lima.Dichas perturbaciones se producen debido a que el polo sur se mantiene aún muy frío mientras que la mayor parte del país comienza a calentarse por la mayor entrada de energía solar. Si bien popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, esto no tiene por qué ser así.Desde el punto de vista científico, alrededor del 30 de agosto hay frecuentemente lluvias. "Se toma como tormenta de Santa Rosa cinco días antes y cinco días después de la fecha", afirmó a Elonce, el Jefe del Departamento de Hidrología de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, Oscar Duarte.Precisó que la explicación es que "en esta época empieza a entrar el aire cálido del norte y da inicio a esta "primavera", que golpea intentando entrar".Además, señaló que precisión de los pronósticos meteorológicos "en 72 horas. Más allá de eso crecen los errores".Un estudio histórico elaborado por el Observatorio Central Buenos Aires durante el período 1906-2016, muestra los resultados del análisis de la ocurrencia de tormentas en la Ciudad de Buenos Aires en fechas próximas al 30 de agosto (entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre).El resultado de este análisis muestra que, en los 111 años de registros, en 61 oportunidades (en el 55% de los casos) se produjeron tormentas en los días próximos, al del santoral de Santa Rosa de Lima, si bien no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas y/o abundantes.Cabe destacar el aumento de la frecuencia de tormentas que se observa a partir de la década del 90: sólo en 1995, 2005, 2006, 2007 y 2013 no se observó este fenómeno durante los días considerados. No obstante las décadas con mayor frecuencia de este "episodio" son la del '90 (9 casos) y la del '50 (8 casos).Asimismo, entre los días considerados, pudieron haber tenido lugar episodios de lluvias sin tormentas, los cuales no fueron considerados en el análisis. Tal es el caso, por ejemplo, del año 2010 que durante el día 2 de septiembre precipitaron más de 45 mm pero sin observarse tormentas.Como se observará en los datos, la ciencia logró alcanzar la explicación con la meteorología y podría decirse, que la "Tormenta de Santa Rosa", no es más que un mito popular, que tampoco debe descartarse.