Entrerriano que ganó una casa con un yogurt creía "que era todo una macana"

Sociedad Entrerriano destapó un yogurt y se ganó una casa

Luis Horacio Vargas, es el concordiense afortunado que se ganó una casa al abrir un yogurt de primera marca. Contó que todo le pareció un sueño; e incluso que lo estaban "cargando, porque no creía mucho" en recibir el premio de la promoción.El hombre relató que fue a hacer unas compras al supermercado Carrefour "y levanté unos yogures, con otras cosas más que necesitaba". Hasta allí, todo normal. Pero "cuando voy saliendo, después de pagar, me interceptan dos hombres de negro".Ahí "ya me preocupé más", reconoció. Subrayando que, en un primer momento, pensó que sus interlocutores "eran de Seguridad del supermercado".Luis recordó que "ahí fue que me dijeron que uno de los productos que había comprado tenía premio", por lo que "me pidieron que lo abra". Aún aturdido, el afortunado comprador intentó abrir el yogurt con la llave del auto, "pero me dijo "no, no, ábralo como se abre un yogurt".En efecto, "me ayudó a abrirlo y me dice "fíjese lo que dice". Y ahí "me di cuenta que me había ganado una casa", detalló Luis.En conclusión, uno de sus interlocutores era un escribano y el otro un representante de la empresa láctea. Le contaron que el premio debía salir en Concordia porque "es el lugar de mayor venta en Argentina".Luis continuó con su cuasi increíble relato. "Ellos habían estado el día anterior y me contaron que una señora había tomado el pote ganador, se lo mostró al chico que andaba con ella y el niño le dijo que no, que no le gustaba", aseveró.Insólitamente, la mujer "lo terminó dejando, es decir que la señora tuvo una casa en la mano", puntualizó. Mencionando que "al otro día, estuvieron muchas horas hasta que lo tomé yo", dijo Luis.En el momento, el ganador explicó que "ellos me tomaron los datos e hicieron un video que es el que está circulando en el Facebook". Todo ocurrió el sábado 21 de julio y el escribano "me dijo que durante la semana me iban a llamar, cosa que pasó el lunes".Después pasaron los días y "yo estaba desilusionado", rememoró Luis. Subrayando que "para mí, era todo un sueño; y me preguntaban y yo pensaba que era todo macana".Sin embargo, "la semana pasada me llaman de la firma y me dicen que viaje a Buenos Aires". Finalmente, "me dieron los pasajes y estuvimos miércoles y jueves de la semana pasada", informó el afortunado.Por último, Luis aseveró que la casa se construirá donde tenga "un terreno escriturado a mi nombre". Además, adelantó que piensa cumplir un sueño y regalársela a su hijo, quién no posee un techo propio. (Fuente: LT 15)