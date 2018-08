Nahir Galarza debe rendir materias de Abogacía y hubo un entredicho al respecto

Foto: Nahir Galarza Crédito: Reporte2820

La joven condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo continúa con sus estudios de abogacía en su alojamiento en la Comisaría de Minoridad. Desde la Universidad aseguraron que sólo se aguarda la autorización judicial para que Nahir Galarza rinda las dos materias que le faltan para culminar el primer año.



En las últimas horas trascendió, desde el entorno de la joven, que "ante la queja y la persistente presión social de los alumnos" porque Nahir Galarza no concurrió a clases e incumplió el 75% de asistencias, "las autoridades impedirían que la joven detenida pueda rendir las materias" que adeuda del primer año de la carrera de Abogacía.



La responsable del homicidio de Fernando Pastorizzo está detenida desde el mismo día del crimen. Durante todo el 2018 sólo ha salido para concurrir a Tribunales. A podido continuar estudiando en su celda, pero no ha rendido en este año.



Desde la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) se informó que no hay ningún impedimento para que la condenada continúe sus estudios. El único problema que se ha presentado es que hasta el momento no se ha recibido ninguna autorización por parte de la Justicia que ordene el traslado de Galarza a la casa de estudios o el permiso de que los docentes concurran a la celda en la comisaría.



Este trámite burocrático es de rigor para todo condenado que busca seguir con sus estudios. Su autonomía no depende del lugar de estudios sino de los permisos judiciales que se concedan. Los padres de la joven, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, estuvieron reunidos con las autoridades académicas la semana pasada y se les explicó sobre este tema.



A Nahir Galarza le restan rendir los finales de dos materias que cursó durante el 2017 y tiene un plazo de dos años para poder cumplir con estos exámenes, publica El Día.