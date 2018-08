"Pancita" Rodríguez le dejó al folclore entrerriano "una identidad"

Julio Figueroa

La música litoraleña está de luto con la lamentable noticia que se conoció este domingo: En la ciudad de Diamante falleció Daniel "Pancita" Rodríguez, fundador del conjunto "Los del Gualeyán"., en diálogo con, definió como "un momento muy difícil" y "caro a los sentimientos", la partida física de "Pancita" Rodríguez. "Ahora habrá que esperar la resignación, ya estará con el `cumpita` Jorge Acosta, como tantos músicos y cantores. El músico se puede ir físicamente, pero no muere, sus creaciones quedan".Ellos siempre", aseveró.A su vez dijo que Rodríguez ". Los repertorios los poníamos entre todos, pero él, tenía todo en su mente"."Me queda la alegría y la felicidad, de que me haya elegido para que reemplace a cantores como Pajarito Gripaldi que fue un fundador, junto con Miguel González. El 7 de noviembre de 1987 subí al escenario. El cumpita Jorge Acosta fue él el que le dijo `ahí está el Flaco, es la voz`", destacó.Al folclore entrerriano, Pancita le dejó "una identidad, la voz de Entre Ríos. Es muy difícil reemplazar el color de su voz y vocalmente, un registro muy alto, con un talento y personalidad que nadie puede discutir. Los del Gualeyán, lograron un estilo particular".. Luego vinieron las complicaciones de su salud. "Él buscó a Hugo Cuello, que tiene una voz parecida a la de él, y en la guitarra, a Izaguirre, un gran guitarrista que estuvo en la fiesta del mate, y que nos acompaña en los últimos escenarios que venimos haciendo", mencionó.