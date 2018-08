Apareció la mujer que abandonó a su bebé porque "estaba en la calle"

El viernes pasado en la esquina de Capdevilla y Yamandú Rodríguez de la localidad bonaerense de Bosques, pacientes de un centro de salud cercano encontraron abandonado en un cochecito a un bebé de un año. Junto a él había una nota: "Lo dejo porque estoy en la calle", decía. Ahora la Policía de la Provincia de Buenos Aires dio con la mamá del menor, que ya se encuentra a disposición de la justicia."Yo estaba por abrir el centro de salud. Me bajé del colectivo y me encontré con que unos pacientes del hospital se habían encontrado al bebé y pararon a la policía. Ahí el móvil paró, pero no se quería quedar. Finalmente se quedó, agarré al bebé a upa y lo entré. Avisé a los coordinadores y lo tuvimos un rato. Estaba llorando pero estaba bien. La mamá dejó dos bucitos, tres pares de medias, pantalones, chupete y mamadera", relató entonces Karina, empleada administrativa del centro de Salud.Fue tras dar con el menor abandonado el viernes pasado que se dio inicio a una investigación que duró poco más de dos días y llevó a los agentes hasta la casa de la mujer. A partir del relato de vecinos se pudo saber también que desde hacía alrededor de un mes que alquilaba una habitación en ese lugar.La mujer fue puesta a disposición de la UFIyJ N°6 de Florencio Varela y se esperan las actuaciones judiciales que determinen su situación y la de los menores involucrados.