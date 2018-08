Advierten que el panorama laboral en Gualeguaychú "es muy difícil"

El titular de la Dirección Provincial de Trabajo, Ángel Cabeza, informó en Radio Máxima que la situación laboral en Gualeguaychú "no mejora", y precisó que en lo que va del año ya se han perdido 130 trabajos formales y muchos empleos informales cuya estadística es de difícil elaboración.



Cabeza expresó que "la situación del empleo en Gualeguaychú está muy difícil y de ninguna manera ha mejorado en el segundo semestre, como se anunció que iba a ocurrir. Respecto de la empresa Hermann, ésta está haciendo un enorme esfuerzo para mantener a sus 260 empleados que son todos especializados. Desde la dirección los hemos consultado y nos respondieron que la situación no está fácil, pero entienden que desprenderse de trabajadores cualificados no es lo mejor, porque cuesta mucho formarlos. No obstante, tenían varios empleados eventuales por 90 días, para llevar a cabo obras tercerizadas determinadas y estos contratos no fueron renovados".



Con relación al caso de la empresa Unilever, Cabeza dijo que "se formalizaron 17 despidos con algunas mejoras en el porcentaje indemnizatorio. Quedan aun cuatro empleados despedidos que aun no aceptaron las indemnizaciones que tienen depositadas. La posición de la empresa ha sido irreductible y habrá una nueva audiencia el próximo jueves para resolver estos cuatro casos".



En cuanto a la situación de los empleados de la Supervisión, el titular de Trabajo manifestó que "este caso es muy pero muy difícil, los trabajadores llevan meses sin cobrar, va al lugar de trabajo y no tienen tarea, el local no tiene luz. La mitad de los empleados ya se dio por despedida y la otra mitad quiere seguir trabajando y sigue concurriendo a la empresa".



Con respecto al panorama laboral general en la ciudad, Cabeza precisó que "desde enero a la fecha, se han producido 130 despidos de trabajadores formales, de diferentes actividades y gremios. A esto se debe sumar a los trabajadores informales que han perdido su puesto, cuya estadística es de difícil elaboración y aquellos pequeños emprendimientos familiares que han cerrado y que cuando esto ocurre no se presentan en la Dirección de Trabajo".



Para Cabeza, "las cifras del desempleo en Gualeguaychú son preocupantes porque reinsertar a 130 trabajadores, atrás de los cuales hay otras tantas familias, no es nada fácil porque la actividad está absolutamente parada y nadie genera nuevos puestos de trabajo.