El retiro de Ginóbili: "Avisó cinco minutos antes de definirlo", dijo su hermano

Emanuel Ginóbili sorprendió a todo el mundo con el anuncio de su retiro, hasta su propia familia, según contó su hermano Leandro."Nos avisó a todos 5 minutos antes de que lo definiera", contó Leandro Ginóbili, uno de los hermanos que tiene Emanuel, que había anticipado que hoy el bahiense anunciaría su decisión.En diálogo con el canal TN, Leandro resaltó que su hermano mantuvo la "esencia" familiar a pesar de los éxitos deportivos que cosechó a lo largo de su carrera."Siempre digo lo mismo como familiar, más allá de lo que ha ganado como deportista, lo que más contento y orgulloso nos tiene es que ha mantenido la misma esencia de cuando se fue de acá. Eso para nosotros como familia, es casi tan importante que la medalla olímpica de Atenas", contó en referencia al histórico triunfo de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de 2004."Es una sensación bastante extraña, no me imagino cómo debe estar él. Sé que lo masticó bastante, lo pensó mucho tiempo y hoy se pudo reunir con las autoridades de San Antonio para comunicarle la decisión. Es totalmente respetable y esperable, ya tiene 41 y, habitualmente, a esa edad el básquet uno lo ve desde el sillón de su casa", agregó.Con respecto al futuro de "Manu", Leandro aseguró que al principio estará "alejado del básquet": "Es indescifrable Manu. Con nada relacionado al básquet en un primer momento, dedicado a su familia, a sus hijos, y con la perspectiva de ver qué hacer en un futuro. Tiene cosas que ha hecho fuera del básquet. Pero fundamentalmente a descansar y a hacer cosas que no pudo hacer en 25 años de su vida. Es todo muy reciente".El hermano de la estrella de San Antonio Spurs trazó además un resumen de su enorme trayectoria: "La carrera de Manu desde que dejó el país fue meteórica. No paró de sorprender, de crecer, de ganar cosas que no se le habían dado en la Argentina, ni en su club de barrio ni en la Liga Nacional. Se fue del país y no dejó título por ganar. Ahora obviamente van a empezar los videos, los homenajes, todo con un dejo de melancolía y emoción. Vienen un montón de cosas a partir de lo que ha hecho con la pelota de básquet en la mano".Y remarcó: "Manu es un joven viejo. Viejo para jugar al básquet pero joven en la vida, así que tiene mucho camino por delante todavía".