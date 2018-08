Tras los pasos de Mandela: Egresados de Nogoyá viajan en septiembre a Sudáfrica

"Un sueño posible Sudáfrica"

Dos años de trabajo: "Serán tres países en un solo viaje"

Los siete alumnos del séptimo año de la Escuela Agrotécnica La Carola , de la zona rural del departamento Nogoyá, emprenderán su viaje de egresados a Sudáfrica el 12 de septiembre luego de realizar actividades para recaudar el dinero durante dos años. De esa manera buscan cumplir con su sueño de viajar al país africano tras conocer la historia de expresidente Nélson Mandela, de uno de los líderes más influyentes de la humanidad."Será para conocer la vida de Mandela, lo que significó para la unión del país y cómo mediante un deporte, logró unir a ese país", argumentó uno de los estudiantes aLos chicos, junto a su profesora Lorena Valentín, fueron recibidos este lunes por el gobernador Gustavo Bordet, quien luego de felicitarlos y brindarles el apoyo provincial a través de un aporte para cada chico, también les entregó mochilas a cada uno y los pasaportes gestionados por el Registro Civil de la provincia."Estos proyectos educativos fortalecen el conocimiento, hacen bien al desarrollo de nuestros jóvenes y sirven como ejemplo. Es importante destacar lo mucho y bueno que hacen nuestros jóvenes en la provincia", afirmó Bordet, quien les entregó un aporte para que cada joven pueda completar el costo de su viaje."El mérito es enteramente de los chicos, del cuerpo docente que participaron de un proyecto realmente novedoso, innovador e interesante a partir de una clase que tuvieron sobre la vida de Nelson Mandela", expresó Bordet.El gobernador dialogó con la docente y con los chicos. Les dijo que disfruten y aprendan y los felicitó por la perseverancia para conseguir el objetivo. "Esto es fruto de mucho esfuerzo y trabajo", remarcó. Y agregó que "estamos orgullosos que representen a nuestra provincia".En la oportunidad, la docente comentó cómo surgió la iniciativa de viajar a Sudáfrica, tras los pasos de Mandela."En clase trabajamos el poema Invictus, que es el que le da nombre a la película que muestra cómo Mandela logró unir Sudáfrica a través del rugby. A ellos les gustó, les pareció interesante y ahí se les ocurrió, por qué no vamos a Sudáfrica para ver esa cultura, y así fue que lo planteamos como viaje de egresados", rememoró Valentín."A casi dos años de trabajo y gracias la gente que nos ayudó un montón, pudimos pagar el viaje. Lo autogestionamos y ahora recibimos esta ayuda extra", indicó.Contó que los alumnos vienen de familias de bajos recursos económicos y que "hicieron de todo" para recaudar el dinero que les posibilite cumplir este sueño. "Este viaje no es un fin en sí mismo sino un medio para un fin, el de promover valores. Y es la recompensa por haber transitado un camino de mucho aprendizaje", sostuvo la profesora.Cabe destacar que los alumnos realizaron venta de comidas, rifa, fiesta, botellas y juntaron 30 toneladas de vidrio que vendieron a Rosario. Fueron dos años trabajo para poder costear el viaje."Recolectamos vidrio para revenderlo, reciclamos botellas, participamos con stands en la Fiesta Patronal y varias actividades más. También vendimos pan cervecero, cada 15 días, ese era nuestro fuerte, además de rifas y una fiesta en un boliche", recordó uno de los estudiantes.Los chicos saldrá este 12 de septiembre y regresarán el 26 de ese mes. "Es un viaje con escalas, porque vamos a salir de Nogoyá a Rosario, luego iremos hasta Santiago de Chile, y de ahí, a San Pablo, Brasil. Son tres países en un solo viaje", remarcó otro de los alumnos, quien según aseguró: "Muchos de nosotros no hemos salido nunca de Nogoyá"."No caemos en lo que hemos logrado. Todo es muy sorprendente y motivante para la gente que nos ha ayudado mucho, porque al principio lo tomaron como un chiste, con el pasar de los meses, que una broma a largo plazo. Después empezaron a preocuparse y en última instancia, nos apoyaron y nos siguieron. Ahora están contentos porque vamos a hacer un viaje tan lindo", resaltó otro.En la oportunidad, que la condición impuesta por la profesora para apoyarlos en el viaje, era que debían mantener un buen promedio. "Teníamos que pasar y con buenas notas, esa era la condición. Algunos somos abanderados y escoltas. Vamos bien y le seguimos dando al estudio", indicó.