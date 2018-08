Deberá regresar con su madre biológica la beba que estuvo internada por sífilis

La beba que en abril de 2017 estuvo internada en el hospital de Concepción de Uruguay por un, deberáen forma paulatina y a partir de este 1º de septiembre.La pequeña, que hoy tiene casi dos años, lleva 16 meses bajo la guarda de una mujer que es prima-hermana de la madre biológica."Gracias dios ya no tiene sífilis.para que todo salga bien", contó Jésica a, quien tiene en reguardo a la beba.La mujer contó cómo llevó adelante el engorroso papeleo para obtener la guarda de la pequeña y manifestó su desacuerdo con la decisión judicial para que la beba sea restituida a su madre."El juez ya estaba decidido a devolvérsela a la madre, por lo que dice ella, que tiene su casa, su rancho, y que ayudan a su marido a buscar un trabajo", comentó Jésica.Es que según lo ordenó el Juzgado de Familia de esa localidad a cargo del Dr. Dante Abel Command con el consentimiento de la defensora, Dra. Celina Itati Ansaldi y contra la opinión de los equipos técnicos del Copnaf en Concepción del Uruguay,"Hace un año que está conmigo y me dice `mamá´ a mí. Encima, me la van a sacar de un día para el otro., se lamentó la mujer.

"La mamá no tenía vinculación con la beba"

La menor estuvo internada en abril de 2017 con un cuadro de sífilis y las médicas residentes Laura Esquivo y Belén Bejarano denunciaron un posible caso de abuso sexual. Fue la jefa de Ginecología del Hospital Urquiza Vanina Politi quien respaldó a las pediatras considerando altamente certificadas las sospechas de abuso. En la oportunidad, también cuestionó el accionar del Procurador de la provincia Jorge García que desestimó la denuncia y reprendió a las médicas a través de un comunicado.Cabe recordar que el caso generó estupor en la ciudad de Concepción del Uruguay y repudio de diferentes organizaciones, como también, dos marchas para pedir justicia y respaldar a las médicas que comunicaron la situación a los medios de comunicación.Muchas dudas se manifestaron a partir del momento en que se dio a conocer el caso y desde diferentes ámbitos surgieron reacciones sobre la tremenda situación de la niña de apenas 16 meses.Varias versiones sumaron a la confusión ya que se recordará que mientras algunos funcionarios descartaban el supuesto abuso , otros lo confirmaban con informes de especialistas que había revisado a la niña.En tanto, la representante del Copnaf en Concepción del Uruguay, Noelia Carota, en diálogo con, comentó sobre el trabajo que realizaron los equipos técnicos del organismo provincial, junto con la familia biológica de la beba, y quienes la tuvieron en guarda durante este tiempo."Consideramos que, lo cual consta en varios informes, pero la decisión no la tenemos nosotros, si no, la Justicia", indicó."Fue evaluado el vínculo de la madre biológica con la nena porque fueron a una residencia en Paraná, donde pudo establecerse que", remarcó Carota.Y continuó: "Después se decidió que la nena vaya a otra residencia, sin su mamá, donde según los informes, constan los avances que tuvo la nena. Luego fue con esta familia, y ahí siguió avanzando, estaba contenida y su estado de salud estaba muy bien"., sentenció en relación a la orden judicial que establece su restitución al seno materno.Es que de acuerdo a los informes a los que tuvo acceso, consta que la madre biológica de la beba, tiene "el rancho en condiciones" y "cuenta con garrafa", para así, garantizar su bienestar.De acuerdo a lo que explicó Carota, desde el Copnaf de Concepción del Uruguay, una vez vencidos los plazos legales, se había determinado la pre-adoptabilidad de la nena, basándose en los informes existentes sobre la falta de vínculo con su mamá biológica, sin embargo