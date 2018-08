Un abuelo evitó la venta de su nieta recién nacida

Detenidos

"Mulas" de bebés

El mismo viernes que dio a luz, el padre de María V. (19) alertó que su hija estaba decidida a entregar a la beba a una pareja oriunda de la provincia de Buenos Aires que estaba con ella en el hospital Samic de la localidad misionera de Oberá.Desesperado y con cierto temor de complicar a la joven en una causa penal de tal gravedad, en primera instancia le comentó la situación a una amiga de extrema confianza. Fue así que resolvieron dar parte a la Policía.En consecuencia, efectivos de la Comisaría de la Mujer se presentaron en el Samic y constataron la situación. EntrevistaronLas primeras investigaciones confirmaron las sospechas:Ante los efectivos policiales,Como es de protocolo, la Policía dio intervención a una asistente social de la Municipalidad que radicó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer.Posteriormente, el juez de Instrucción Dos, Horario Alarcón, ordenó la detención de los bonaerenses bajo el cargo de supresión de identidad en grado de tentativa, y fueron alojados en diferentes dependencias de la Unidad Regional II.Fuentes del caso anticiparon que el martes serán indagados por el magistrado, mientras que la madre biológica fue notificada de la instrucción de la causa.Ayer, la joven y la beba fueron dadas de alta. El diarioaveriguó que María V. tiene otra hija, actualmente de 3 años, no posee pareja estable y reside con su padre sobre calle Kennedy, en Barrio Norte de Oberá.Entre los elementos secuestrados se encuentran tres celulares, los de los presuntos apropiadores y el de la madre biológica.Asimismo,Entre otras cuestiones, se pretende determinar si la madre recibió algún tipo de pago o beneficio por entregar a su hijaPara los investigadores estaría prácticamente descartada la hipótesis de que los bonaerenses querían apropiarse de la beba para criarla ellos mismos.Por un lado, se estableció que están casados desde diciembre del 2016 y conformaron una familia acoplada con los hijos de ambos. Todos residen en San Miguel.Tampoco sería veraz la versión de que el sujeto mantuvo una relación con la obereña, ya que él no estuvo antes en Oberá ni ella viajó a Buenos Aires.Incluso, según indicaron voceros del caso, tanto el hombre como su esposa están desempleados y no disponen de recursos.Llegaron a Oberá el último miércoles en un micro que arribó la terminal a las 12.30 y tenían pasajes de regreso abiertos, sin fecha.Estaban en el hospital con cuatro bolsos, puesto que tenían la intención de regresar a Buenos Aires inmediatamente después de inscribir a la criatura.Entre otros elementos, tenían ropa de bebé y pañales. Llamó la atención queEn tal sentido, por los detalles descriptos, para los investigadores