Hasta 40% de los cánceres de mama son descubiertos en un autoexamen mamario

El autoexamen de mama es el chequeo físico que deben realizarse todas las mujeres para observar o palpar cualquier cambio en sus mamas o axilas. Pero la mayoría de las mujeres ignoran cómo se hace, lo hacen mal o, simplemente, no lo hacen.



"Hacerse un autoexamen mamario es muy simple y está en sus manos el poder acelerar los tiempos de diagnóstico en caso de una posible lesión, mejorando la prevención y la sobrevida", aseguró Ricardo Rojas, Director Médico de Diagnóstico Rojas.



El especialista remarcó que el autoexamen no requiere demasiado tiempo ni esfuerzo y hasta 40% de los cánceres de mama son descubiertos por la propia paciente.



Dado que aproximadamente una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama en algún momento de sus vidas, es fundamental realizar un autoexamen mensualmente, sin importar la edad.



De acuerdo al experto, el autoexamen de mama se debe realizar una vez por mes durante los cinco días posteriores al ciclo menstrual.



"Hay que recordar que si no se menstrúa se debe elegir siempre el mismo día en el mes. Sentir sus mamas le permitirá a la mujer saber cómo es la estructura táctil y las variantes fisiológicas de las mismas. Al realizar este examen cualquier anormalidad que aparezca en el seno será fácilmente detectable y un signo de alarma que deberá consultar. Por otra parte, es posible que al palpar la mama tenga la sensación de que existe una bolsita con numerosas bolitas las cuáles cambian de tamaño de mes en mes. La alerta aumentará cuando una de esas bolitas tenga un tamaño diferente a las demás, en estos casos se debe solicitar inmediatamente un turno con el médico", remarcó Rojas.



De todos modos, el especialista comentó que "es importante destacar que el autoexamen mamario no reemplaza a los estudios médicos que todas las mujeres deben realizarse anualmente (Mamografía y Ecografía), sino que son un complemento que ayuda a detectar cualquier cambio entre estudios".



Rojas indicó que para realizar el autoexamen, "primero es importante observar los senos frente a un espejo, con los brazos caídos y al costado de su cuerpo".



"Con las manos en la cintura o sobre su cabeza apreciará sus dos mamas pendulares suspendidas a la misma altura. Lo ideal es palpar las mamas boca abajo de manera vertical con movimientos de las manos y sus dedos de arriba hacia abajo y viceversa, luego con desplazamientos irradiados con centro en el pezón", comentó.



Luego se palpan las axilas y finalmente palpará el pezón y la areola. ¿Qué se debe observar?

Diferencias entre una mama y la otra.



Alteraciones en su volumen.



Textura.



Color de la piel.



Contorno de cada seno, bultos, durezas y retracciones del pezón.