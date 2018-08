Entrerriano destapó un yogurt y se ganó una casa

Al abrir uno de los lácteos, Luis Horacio Vargas se llevó una sorpresa, allí había una inscripción que no creía que fuera real. Él era el ganador de una casa que regalaba la marca, por una promoción que estaba en vigencia.En un video que subió la empresa en las redes sociales y que no tardó en hacerse viral, puede verse al entrerriano con la tapa del yogur en la mano, contando cómo se siente ser ganador de semejante regalo. "No esperaba ganar un premio como el que gané. Estoy muy contento, muy emocionado y necesito ese premio", expresó el concordiense. (El Entre Ríos)