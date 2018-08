Liberan una orca y una ballena que estaban varadas en Mar del Plata

Foto 1/3 Crédito: @dronmardelplata/ La Capital MDP Foto 2/3 Crédito: @dronmardelplata/ La Capital MDP Foto 3/3 Crédito: @dronmardelplata/ La Capital MDP

Si bien no es común que se repitan en tan poco tiempo dos casos similares, tres en los últimos dos días, los especialistas no descartaron que se puedan producir porque los animales hayan perdido su orientación o están enfermos.



En el primero de los episodios, un grupo de rescatistas logró liberar a una orca que estaba varada en la costa marplatense de Punta Mogotes, luego de dos horas de intensas tareas.



Si bien el operativo fue exitoso, los especialistas no pudieron determinar si el animal estaba desorientado o tenía un problema de salud.



Todo comenzó cuando a la altura del balneario de Waikiki, un hombre que esperaba el colectivo vio la orca encallada en la playa y llamó a las autoridades.



El equipo de Guardafauna llegó pasadas las 7:00 y, al principio, solo contaban con la ayuda de tres personas.



Como con esa cantidad de personas no podían iniciar el operativo de rescate, lo primero que hicieron fue "estabilizar en posición" al ejemplar.



Después se sumó personal de Prefectura Naval, de la fundación Aquarium y curiosos que pasaban por el lugar y quisieron ayudar.



"Lo vimos desde la calle y bajamos para dar una mano", relató al canal Todo Noticias (TN) Federico, un joven que se acercó para surfear y se encontró con el animal.



Cuando más personas se sumaron al salvataje empezaron a arrastrar a la orca hacia el agua, tirando de dos sogas, lo que demandó un gran esfuerzo físico.



De esa manera, finalmente, lograron ingresarla al mar y una vez que pasaron la rompiente, el animal respondió bien y pudo nadar.



Adrián, de la fundación Aquarium, explicó que este tipo de hechos "pueden suceder por muchos motivos, ya sea porque el ejemplar está débil o enfermo, hasta porque se perdió o tuvo una falla en su ubicación".



En el caso de esta orca en particular, aclaró que aparentaba "estar bien de salud, pero que igual le realizaron un análisis de sangre para hacer un seguimiento y chequear con detalle su estado de salud".



Asimismo, indicó que desconoce si se trató de la misma orca que quedó varada hace pocos días en Mar del Tuyú, que fue liberada por personal de Mundo Marino.



En caso de ser el mismo ejemplar, no sería un buen pronóstico que se repita este tipo de acercamiento a la costa. El segundo caso en el centro de Mar del Plata El segundo episodio se produjo horas después cuando una ballena apareció varada a la altura del centro de Mar del Plata.



En esta ocasión, personal de Prefectura con dos barcos llevó a cabo un operativo que duró escasos minutos y que permitió que el cetáceo pudiera nadar hacia las profundidades