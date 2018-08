Correrá desde Ushuaia hasta Alaska y pasó por Entre Ríos

Una bandera solidaria al trote

Juan Pablo es ultramaratonista y partió el lunes pasado desde Buenos Aires con destino a Misiones. En unos 20 días llegará a Posadas sin haberse subido jamás a un medio de transporte mecánico, sólo a puro trote. La cuarta etapa de esta aventura lo dejó en Gualeguaychú, donde dialogó con el diariono sólo sobre esta experiencia, sino también las más grandilocuentes que está a punto de emprender."Lo ideal sería llegar a Posadas en un lapso de tiempo de entre 22 y 25 días. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo responde el cuerpo en todos estos días, y voy a ir manejando todo según los que sienta y lo que me diga mi físico", afirmó cuando finalizó el tramo entre Ceibas y Gualeguaychú.En total, son 982 kilómetros los que separan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Posadas. Sin embargo, esta travesía es un simple entrenamiento para otra muchísimo más grandilocuente y magnánima que arrancará el 1 de enero de 2019: cubrir corriendo todo el continente americano, desde Ushuaia (Argentina) hasta Alaska (Estados Unidos), un trayecto que en línea recta es de más de 15 mil kilómetros, pero que por rutas y caminos se extiende hasta los 45 mil."El viaje entre CABA y Misiones es un entrenamiento largo, una simulación de lo que voy a hacer el año que viene.", adelantó.Juan Pablo nació el 30 de enero de 1982, en Capital Federal y desde muy joven mostró interés por el deporte. Antes de convertirse en un ultrarunner, recorrió el mundo como empleado en un crucero y vivió hasta mayo pasado en varios países europeos, como Italia, Suiza, Inglaterra, Rusia y Bulgaria, a donde partió cuando la crisis de 2001 dinamitó los cimientos de Argentina.Hace dos años descubrió su nueva pasión, el ultrarunning, y desde finales de 2016 y todo el 2017 participó en más de 20 ultramaratones de más de 100 kilómetros y con mucho desnivel. Una de las más desafiantes en las cual participó es la que se hace en los Alpes: 340 kilómetros con 40 mil metros de desnivel. "Es como subir y bajar dos veces el Everest", ejemplificó Juan Pablo."Siempre tiene que haber una base de entrenamiento físico para hacer algo de este calibre.", remarcó."A nivel fisiológico, las articulaciones y los músculos tienen que estar preparados para hacer algo como esto. Yo comencé hace casi 3 años, y lo primero que tuve que hacer fue asumir una rutina de ejercicios en el gimnasio exclusivamente orientada al ultrarraning, así hasta lograr los 140 kilómetros por semanas que corro en promedio", enfatizó.Y una vez que se está sólo en el camino, y cuando las batallas comienzan a ser más internas que externas, está la otra clave para esta actividad: el rol mental del ultramaratonista. "Cuando se larga, entonces si comienza a jugar mucho la cabeza, que es quién muchas veces es la que nos hace creer que ya es suficiente, que las fuerzas no alcanzan para más. Por eso, el correr es una negociación constante con uno mismo, dos partes que luchan por parar o seguir", describió antes de agregar: "En mi caso, lo tengo a Urbano que me acompaña con su camioneta en este viaje a Posadas; es mi apoyo automotor. Y lo importante de tener un vehículo de apoyo es que sabés que cada tantos kilómetros tenés alguien esperándote con provisiones, con agua, con comida y con una palabra de aliento. Por eso, en lo particular me pongo metas chicas: cinco kilómetros, diez kilómetros, algo que puede parecer mucho, pero para un ultramaratonista no lo es: correr una hora, una hora y pico es una medida de tiempo estándar".Pero además de su desmedida ambición por cumplir metas imposibles para el grueso de la humanidad, Savonitti también"Quise sumar una causa solidaria, y la del lenguaje de señas me toca muy cerca en lo personal porque mi padre es sordo mudo y mi madre hipoacúsica. Por lo tanto, en mi vida fue algo cotidiano, pero no son muchos más los ejemplos en que esta cotidianeidad se repita. Desde chico crecí en un entorno donde el lenguaje de señas era lo usual", afirmó.Entre los pedidos y sugerencias que Juan Pablo acompaña en su causa solidaria está la generar la consciencia necesaria para que los subtítulos estén presentes en todos los ámbitos parlantes y en todo lugar donde pasa invita a las personas a que aprendan lenguaje de señas. "Aprender un nuevo conocimiento es una acción que entusiasma y desafía al intelecto, y si además este conocimiento adquirido puede llegar a tener una utilidad a la hora de la integración comunitaria, la satisfacción es doble", alentó.Lo cierto es que es muy significativo cuando una persona con problemas de audición nota de pronto que puede comunicarse con el entorno; un entorno corriente, cotidiano pero que pasa a un ritmo donde la comunidad hipoacúsica muchas veces no se siente parte. Y cuando de pronto alguien con conocimiento en lenguaje de señas entabla un diálogo, la burbuja sin sonidos donde se está encerrado explota y no existe más. Con la universalización del lenguaje de señas dos personas que hasta hace un instante eran extraños, ahora pueden comunicarse. "Todo esto no sólo permitirle a la comunidad sorda poder comunicarse, sino integrar ambas comunidades bajo un mismo entorno", sostuvo en su charla con ElDía."La principal motivación que tuve para emprender este desafío fue unir mi pasión, el running, o sea correr, y al mismo tiempo disfrutar los paisajes y visitar diferentes lugares, pero siempre corriendo, no haciendo paquetes turísticos. Pero además quise sumar la causa solidaria con la esperanza de dejar algo, una semilla plantada, con cada paso", reflexionó.