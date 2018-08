Suspendieron la jornada en la Facultad que iba a disertar el médico Albino

Fue suspendida la jornada que iba a contar con la disertación del médico Abel Albino, la cual estaba prevista para el 21 de septiembre próximo en instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).Las autoridades de la asociación civil El Solar, organizadores de la actividad, comunicaron la novedad al Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Jorge Pepe."Me transmitieron que van a suspender la actividad, porque consideran que se perdió el sentido de hacer la jornada. Creo que este año ya no la harán", contó Pepe a. La decisión la tomaron "a raíz de las declaraciones públicas de Albino y la repercusión que tuvieron", precisó."Además, los responsables de la Fundación -entre ellos su presidenta, Alba Rostán- me explicaron que no tenían una relación con Albino, sino que su nombre apareció a propuesta de otras entidades que financiaban la actividad", agregó el Decano.Por lo tanto, en la reunión del Consejo Directivo que se realizará el lunes 27 de agosto, el Decano se limitará a informar esa resolución. "Sólo voy a comunicar esto, para que el Consejo Directivo de la Facultad tome conocimiento de que se suspendió la actividad que se había aprobado", expresó al respecto.La fundación El Solar había solicitado el auspicio y el salón de la Facultad para desarrollar la jornada, y el Consejo Directivo había aprobado el pedido en mayo pasado. Sin embargo, posteriormente supieron que uno de los invitados a disertar era el médico Abel Albino, quien fue ampliamente repudiado a fines de julio tras sus polémicas declaraciones sobre el preservativo en el Senado nacional, en ocasión del debate por la legalización del aborto."Estamos muy preocupados porque estos dichos afectan a la salud pública y atentan contra la política pública de salud y de los formadores. Estos dichos no sólo son desafortunados sino que son inapropiados para un profesional que tiene responsabilidades sociales", criticó en ese momento el decano Jorge Pepe, al ser consultado por. Además anunció que el Consejo Directivo iba a revisar su decisión de prestar el espacio para la actividad de la asociación civil El Solar.Ahora, tras la suspensión de la jornada, "no hay nada para decidir en la reunión", remarcó el Decano.