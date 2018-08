Una madre trans accedió a la Asignación Universal por Hijo tras años de reclamos

Foto: Facebook de la Dirección Gestión Preventiva Promoción de Concordia

Georgina Leguizamón es una madre trans y vive en Concordia. Tras ocho años de exigirlo y que ANSES se lo negara, accedió a cobrar la Asignación Universal por Hijo, en un hecho inédito en el país que "abre las puertas a establecer más igualdad de derechos", calificaron desde el equipo de Diversidad Sexual de la Secretaría de Desarrollo Humano y la asesoría legal del Ejecutivo municipal, a través de un comunicado.



"Es un caso testigo, es un caso que abre las puertas, para que muchas personas que están en una situación similar a la de Georgina puedan presentarse en ANSES para solicitar el beneficio que les corresponde", indicó la Dra. María de los Ángeles Petit, asesora Legal del Ejecutivo Municipal de Concordia, y quien acompañó en la presentación realizada en la Justicia.



"La Defensora Pública actuante en el acto, estableció el caso como un caso testigo, y dejó en claro que Anses no está administrativamente adaptado a la Ley de Identidad de Género, que es Nacional y que ya debería estar en pleno funcionamiento", precisó Petit.



Y agregó que "muchos de los organismos del Estado no están acordes a la Ley de Identidad de Género, lo que hace que muchas personas que optaron por el derecho que les da la Ley, terminen merodeando por las oficinas, algunas sean tratadas con discriminación, otras no sean bien informadas, no encuentren respuestas y se cansen y no accedan a sus derechos".



En este sentido, la Justicia estableció que ANSES debe otorgar el beneficio de la Asignación Universal por Hijo a Georgina, porque es un derecho que la asiste.



"Cuando uno consigue resultados como éste en la Justicia, lo que se está haciendo es poner en práctica lo que muchas veces se habla pero no siempre se cumple", dijo la Dra. Petit. "El Estado tiene que adaptar toda su administración, sus formularios, su atención al público, a las nuevas leyes. El Estado, como tal, no puede tener ni prejuicios ni desconocer una Ley que lleva varios años, pero que sigue presentando inconvenientes como éste", valoró.