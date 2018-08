Denuncian acoso a alumnas: la directora propuso "que las chicas no usen calzas"

A partir del conflicto, las autoridades educativas dispusieron separar de sus cargos tanto al docente como a la directora.



La situación se conoció después de que los padres de una adolescente de 14 años denunciaran un trato indecoroso par parte de un docente.

"Mi hija me contó que él le acariciaba el pelo, que hacía juegos de manos. Las chicas, a veces, van con pantalón largo y se lo sacan para hacer deporte con los 'ciclistas' y él pasaba y les pegaba en las piernas", contó la madre de una de las alumnas.



Luego de eso, los padres de unas nueve chicas se reunieron con el cuerpo la docente para manifestar su preocupación y se labró un acta.

Sin embargo, hasta este jueves las autoridades del establecimiento aún no habían puesto en conocimiento del caso al Consejo Provincial de Educación Secundaria, según informó el diario Tiempo Sur.



"En la reunión (con la directora) había papás de otras chicas que dijeron que sufrieron situaciones diferentes, pero lo que hizo la directora fue decirnos que las chicas iban con musculosa o que andaban con calzas y ahora dice que eso no está permitido. Yo le pregunté si entonces ella creía que si una nena va en musculosa hay derecho a que la toquen. Ahora también prohibió las mallas para danza", relató la madre de una alumna.



De acuerdo a la misma versión, tras conocerse el conflicto tanto el docente como la directora fueron separados de sus cargos.



