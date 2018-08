La justicia obligó a ANSES a reconocerle el pago de la AUH a una mujer trans

Foto: Diario Junio



La abogada Cielo Petit y la Defensora Pública, Lorena Pignataro, lograron este viernes sentar precedentes en un 'caso testigo' para que una persona trans pueda recibir la Asignación Universal por Hijo que le había sido negada por el ANSES argumentando que para ello debía modificar el acta de nacimiento de su hijo.



"La lucha por el reconcomiendo en los derechos humanos no puede ser obstaculizada o limitada por decisiones arbitrarias emanadas desde organismos públicos o privados", resumió Petit en Diario Junio, como parte del argumento de la defensora pública para que el Juez ordene el pago del beneficio.



Asimismo, destacó la importancia de la audiencia de hoy en cuanto a que se dejó constancia de la ausencia de normas y requisitos vigentes para estos casos. "A partir de ahora quedó asentada la solicitud para que la Municipalidad, el Registro Civil, la Defensoría Pública y el ANSES se reúnan con el Juez y establezcan las modificaciones en los formularios y los requisitos que se tienen que pedir de ahora en más, para casos de cambio de género", explicó.



Se trata de un papá biológico que hace poco más de un año decidió cambiar de género, amparándose en la ley que lo contempla, y convertirse en mamá del menor de 8 años que cría sola desde su nacimiento. El hecho es que cuando ella se presenta en el ANSES para solicitar que se le otorgue la AUH, le dicen que debe rectificar el acta de nacimiento del niño, en donde consta que tiene una mamá y un papá, y poner en su lugar que tiene dos mamás.



"Nosotros entendimos que para brindar el beneficio de la AUH no es necesario rectificar el acta de nacimiento del niño, porque está establecido que los actos que se realizan en base a la Ley de Identidad de Género (N°26743) son oponibles a terceros, entre ellos, a los organismos publicó y privados", señaló Petit.



Por otro lado, corroboramos que hasta el momento el ANSES no tiene lineamentos claros y precisos para el tratamiento de estos casos y que no adaptó su sistema administrativo interno a la ley de identidad de género. Entonces, como hay ausencia de normas, lo que le pedimos al juez, Alfredo Jáuregui del Juzgado N° 2, es que le ordene al ANSES la recepción del trámite y le otorgue el beneficio de la AUH presentando únicamente los mismos requisitos que el resto de los casos", recordó.



En ese sentido, agregó la abogada, la defensora pública argumentó que la imposición de recurrir a la vía judicial para modificar el acta de nacimiento del niño "desconoce el derecho que le da la ley de Identidad de género a la mamá". O sea, que todo la lucha por el reconocimiento en los derechos humanos no se pueden obstaculizar o limitar por decisiones arbitrarias emanadas desde organismos públicos o privados. "Con todo eso, el juez Jáuregui llamó a una audiencia a los representantes de ANSES y les ordenó el pago del beneficio".



Por su parte, la argumentación de la Administración pública fue que Georgina no había cumplido con los requisitos básicos para obtener el beneficio. "Pero yo le agregué al expediente todos los formularios que le fueron requeridos y presentados por ella en tiempo y forma, como el calendario de vacunación, la constancia de asistencia al colegio, etc, y que cuando fue a entregar todo eso le dijeron que debía modificar el acta de nacimiento del niño", recordó Petit.



"La realidad es que además de que Georgina podrá contar con el dinero para su hijo, en la audiencia se dejó constancia de que no hay hasta la fecha por parte de ninguna repartición pública reglas acordes a la ley vigente de identidad de género, entonces, lo que la defensoría pide es que a partir de este caso, la Municipalidad, el Registro Civil, la Defensoría Pública y el ANSES se reúnan para establecer las modificaciones a los formularios y a los requisitos que se tienen que pedir en estos casos para que, en situaciones similares, no se deba recurrir nuevamente a la justicia", finalizó.



Fuente: Diario Junio.