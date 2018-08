Apareció la dueña del dinero hallado por estudiantes

El pasado martes al mediodía un grupo de estudiantes que residen en el internado de la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 35 "Gral. Don José de San Martín", hallaron a una cuadra del pensionado un sobre con dinero. Al no poder identificar a su dueño, surgió la disyuntiva en el grupo donde hubo voces a favor de repartirlo viendo que nada lo identificaba. Pero se impusieron los valores de dos estudiantes que decidieron entregarlo en la Comisaría para que sea devuelto a quien lo reclame.Este jueves a la mañana, según confirmó ael Sub Jefe de la comisaría local, subcomisario Martín Sánchez, se presentó una mujer y describió las características del monedero, cantidad y tipo de billetes que contenía. Aunque no se dio a conocer su identidad, todo le fue devuelto en el momento, previo labrar un acta.