"Hay muchas ferias y cada vez son más": La experiencia de la Escuela Magnasco

Otras experiencias

"Buscamos brindar un espacio de paseo y un lugar para trabajar"

Natalia Foti, integrante de Feriantes Independientes de Paraná

"Antes íbamos a la feria a vender, ahora es una vidriera"

Agustina Bergomas, integrante de la Feria Costa Diseña

"Nuestra feria es una cadena de favores"

Rosalía Carboni, integrante del Club de Leones Paraná "Mujeres en acción"

El auge de las ferias americanas, desde hace tiempo que cobró vigencia en la ciudad. Y la de la Escuela Magnasco es una de las más masivas, donde cada fin de semana se vende ropa y artículos varios, usados y nuevos., destacó Sonia Díaz, una de las organizadoras ael programa que se emite porLa venta en la Feria tiene sus condiciones; no pueden venderse ni comestibles, ni celulares, y tampoco se permite el trueque."Todo el mundo vende algo por Internet. Yo organizo la feria en la Escuela Magnasco, tengo un par de zapatos que sé que en la feria no lo puedo vender a 500 pesos, podría publicarlo venderlo por internet a ese precio", dijo.En la institución de calle Almafuerte, una persona que no pertenece a la escuela se hace cargo una vez por semana de la iniciativa a través de un contrato que se firma junto a la cooperadora. Paga un único alquiler y luego le cobra a cada uno de los puestos."Me pareció una muy buena idea, la de que uno pudiera vender y otro pudiera acceder a un producto a muy bajo costo", remarcó la organizadora.Y en esa línea, indicó que la experiencia, "tiene altibajos porque hay mucha competencia"., remarcó, al tiempo que invitó a sumarse vía Facebook a Feria Americana La Diferencia., señaló que "hace dos años que estamos con esta organización trabajando en conjunto con la Municipalidad y la Vecinal Sáenz Peña.".Contó que "estamos en las redes sociales y se pueden comunicar con nosotros para hablar sobre los requisitos: n. Contamos con 13 gacebos que el municipio nos dio este año".Aseguró que los vecinos del barrio "están contentos, les gusta muchísimo, pero también es una plaza especial, tiene vida propia. No queremos invadir a los vecinos pero también queremos estar involucrados en el barrio."."A veces se confunde el hecho de que el espacio sea público y por lo tanto se cree que se puede utilizar de cualquier manera.. Podemos utilizarlo cumpliendo requisitos pero cuidando. No hay que abusar", agregó.Relató que ""., comentó que "la feria empezó hace cinco años, de la mano de la Facultad de Ciencias Económicas. Siempre se apoyó mucho al emprendedurismo. Nació como un proyecto de extensión y nosotras luego nos separamos. Fue declarada de interés cultural por la provincia."."Con mi emprendimiento he notado un cambio en los últimos cuatro años.", contó., que funciona en calle Pellegrini 547, manifestó que ". Hacemos tres ferias al año y estamos siempre autorizados por la Municipalidad".Las ferias "se realizan en un salón que alquilamos en calle Belgrano.".En los últimos años, consideró que ". Nosotros la hacemos por temporada porque lleva muchísimo tiempo juntar prendas, lavarlas, plancharlas, acondicionarlas".