"Es un cadáver viviente": Cruel testimonio de la madre un adicto "irrecuperable"

tiene 34 años. Permanece detenido en la Unidad Penal Nº1 de Paraná y según denunció su madre, padece una fuerte adicción a las drogas. En diálogo con, el programa que se emite por, la mujer apuntó a los responsables del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, por la falta de un tratamiento para su hijo.Emeri yaubicada en la zona de avenida Zanni, detrás de las instalaciones del club Argentinos Juniors, en la parte sur de la capital entrerriana. En aquella oportunidad,. Tras ser convencido para que deponga su actitud, fue trasladado al hospital de Salud Mental de la ciudad.Ocho años después, vuelve a estar en el centro de la polémica."No puedo verlo así.", aseguró la mujer, entre lágrimas, al rememorar que su hijo comenzó a consumir estupefacientes a los 13 años, cuando solo "un ángel" y cursaba sus estudios en la Escuela Alberdi."No es por defenderlo, porque si te puede asaltar cuando esta drogado, lo va a hacer porque desconoce., lamentó aSegún comentó, Emeri permanece detenido por varios asaltos. "Por siempre andar en líos", resumió. De acuerdo a los que comentó, cuando estaba en libertad, sobrevivía por lo que conseguía de algunas changas por la venta de limones, "o hacer alguna sinverguenzada"., sostuvo, al tiempo que indicó que, los psicólogos del hospital San Martín, ya le dijeron que esPero. Cada vez que puede, asiste a los días de visita en la cárcel de la ciudad y junto a tantas otras madres y hermanas, espera para poder llevarle un poco comida o algún medicamento."Él me pidió una valija para guardar su ropa y tenerla dobladita", rememoró. Pero es bien sabido que durante las requisas en el penal, todos los elementos deben ser cuidadosamente inspeccionados a fin de evitar el ingreso de estupefacientes."No me la dejaron pasar", lamentó la mujer, al tiempo que remarcó:Y en esa línea contó que por todos los medios, quiso dejar la valija para su hijo. Incluso llegó a trepar las rejas de la puerta de la cárcel para poder pasarla, pero no pudo."Se la quise colgar, y ahí", dijo."Él no recibe tratamiento, ni en Enfermería lo quieren cuando tiene un resfriado o fiebre", denunció. De acuerdo a sus dichos, el muchacho "tiene un virus y despide sangre".La madre de Emeri denunció ante las cámaras que,"Si lo llevan a la pajarera, lo castigan, le meten un palo porque cuando está así...", sostuvo en relación a la celda de aislamiento de la Unidad Penal, ubicada a pocos metros de la guardia.La mujer dijo que"Le dicen San Gastón por todas de las que se ha salvado", cerró.