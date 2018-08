Sujeto encapuchado que persigue a niñas y adolescentes preocupa a vecinos

Vecinos que viven en el Loteo Las Rosas 1 (Barrio San Miguel) de Crespo, denunciaron que un sujeto desconocido, encapuchado, aprovechando la oscuridad de las noches, persigue a niñas y adolescentes que transitan por la zona.Uno de los primeros casos se dio hace unos días, cuando les silbó y les hacía gestos con las manos a dos nenas, quienes presurosamente, corrieron a sus casas.Avisados de la situación, sus padres fueron al lugar donde se habían cruzado con el sospechoso, pero ya no lo encontraron.Otros hechos similares se dieron en los días posteriores.El hombre, vestido de negro, generalmente se esconde y se abalanza al pasar de niñas y jóvenes. "Ocurre siempre entre las 19 y las 20", expresó una de las vecinas a. Además, explicó que "el barrio está alerta. Se hizo un grupo de whatsapp para avisar? No queremos hacer justicia por mano propia, queremos seguridad", señaló la mujer.Asimismo, la vecina se dirigió "al resto de la ciudad, les decimos que no se genere una psicosis con esto, pero sí que se tomen preocupaciones", dijo según publicóy agregó: "los chicos, que no salgan solos, sino en grupo o que lo acompañen los padres. Y si van solos y pasa esto, que golpeen en la casa más próxima o que tengan el celular a mano para poder auxilio", recomendó la vecina.