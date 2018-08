Canillitas de Santa Fe podrán vender pasajes y cobrar servicios con posnet

Foto 1/2 Foto 2/2

Ante un pedido de iniciativa particular presentada por el Sindicato de Canillitas, el Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe dio luz verde a una nueva ordenanza, modificatoria de la actual, que regula la actividad de los vendedores de diarios y revistas, donde se amplía el espectro de trabajo tanto de quienes tiene puestos de venta como de aquellos que recorren las calles de la ciudad repartiendo publicaciones impresas.



El argumento del pedido formal se basa en la actual caída de la industria editorial, según los propios canillitas. Para compensar esta baja en el trabajo y los ingresos, la ordenanza plantea que ahora, además de seguir vendiendo diarios, revistas y libros, los vendedores podrán ofrecer otros servicios prácticos para la comunidad: así, y cumpliendo determinados requisitos, podrán ser habilitados para la comercialización de tarjetas de telefonía celular, de colectivos o similares; mapas, tickets de colectivos de mediana y larga distancia, y también de espectáculos públicos.



"Autorícese a los vendedores de diarios y revistas (regidos por la ordenanza 8803/85), a realizar cobro de servicios por medios de posnet (se prohíbe la cobranza en dinero efectivo). Este servicio sólo podrá ser prestado en los escaparates debidamente autorizados para la venta de diarios y revistas", dice la nueva norma.



Los vendedores, siempre los regidos por la ordenanza madre, podrán destinar en los escaparates un espacio para la explotación de publicidad en la parte posterior y en las que determine el Ejecutivo Municipal, "reservándose el 50 % del espacio total para información de interés público de la comunidad. No se permitirá la publicidad proselitista", dice taxativamente el nuevo articulado.



También se habilita a los canillitas a la recepción y entrega de boletas de servicios de empresas, provinciales, municipales o privadas, "como así también folletería de información turística y cultural". Esto generaría un ingreso mayor para estos trabajadores. La ordenanza declara "de interés público y cultural" la actividad del vendedor de diarios y revistas en jurisdicción de la Municipalidad local, a modo de reconocimiento del Concejo.



"Con la caída de la actividad editorial, el trabajo de los canillitas había quedado desactualizado, y cada vez veíamos menos de ellos en la calle. No obstante existen, están presentes, pero cada vez tiene menos trabajo. Junto con el sindicato vimos cómo lográbamos una norma para que ellos pudieran mejorar sus condiciones de trabajo", declaró el edil Juan C. Cesoni (PJ).



También, los puesteros podrán vender publicidad. En este caso, deberán inscribirse bajo este rubro, como agencias, y pagar el Derecho de Registro e Inspección (Drei) correspondiente. "Esta norma creemos que reinserta a todos los canillitas en la sociedad, que iban siendo olvidados de la gran función social que cumplían en el pasado. Vuelven a ser 'importantes' para la comunidad actual, porque tendrán más trabajo", subrayó Cesoni a El Litoral.