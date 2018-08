Ex sanatorio de Gualeguaychú recibirá una subvención de $2,1 millones

En marzo pasado la noticia no fue la mejor: los hechos indicaban que Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) había negado una subvención de $2.5 millones al Sanatorio Luis Jeannot Sueyro (ex Agos) y que en cambio les iba a dar una de un millón de pesos si la cooperativa realizaba el trámite nuevamente desde cero.



Sin embargo, los 43 trabajadores que administran y mantienen en marcha el centro médico decidieron seguir peleando por una cifra más similar al pedido original y finalmente, tras meses de negociación, el INAES informó al sanatorio local que les entregarán $2,1 millones, que serán destinados para la compra de una ambulancia de última generación y un moderno ecógrafo con lo último en tecnología necesaria para los estudios relacionados con ese equipamiento.



"Aún faltan firmar los papeles finales del acuerdo, pero ya nos confirmaron que $2,1 millones, que utilizaremos para adquirir equipamiento de última generación para poder ofrecer mejores servicios a los que busquen asistencia médica", informó Telmo Martínez, presidente de la Cooperativa Luis Jeannot Sueyro.



La compra de una ambulancia de última generación exclusiva para el ex Agos no sólo permitirá al sanatorio ofrecer nuevos servicios médicos a la ciudad sino que además permitirá prescindir de uno de los grandes costos que el centro de salud tiene en la actualidad: cualquier traslado o derivación, por más mínimo que sea, desde el Sanatorio Luis Jeannot Sueyro a algún lugar de la ciudad o algún centro médico local no baja de los 1200 pesos; un gasto usual que dejaría de serlo cuando llegue la nueva unidad.



Y con el nuevo ecógrafo, que comenzará a trabajar a partir del 1 de septiembre, el abanico de servicios del ex Agos se amplía considerablemente, no sólo para el uso de los pacientes internos sino para todos aquellos que requieran de un estudio en la cual esa aparatología sea necesaria.



El plan original cuando se pidió el subsidio, que en un principio, a comienzo de 2017, fue de $2.5 millones, estipulaba también la adquisición de una mesa de anestesia, un elemento necesario y de muchísima utilidad para equipar el quirófano. Sin embargo, la diferencia de 400 mil pesos más la devaluación experimentada en los últimos tiempos, sólo permitieron la compra de la ambulancia y el ecógrafo.



El pedido al INAES nació el año pasado luego de que los responsables de la cooperativa asistieran a una capacitación que organizó la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu) para todas las cooperativas de la ciudad, donde se los asesoró sobre cómo solicitar y qué requisitos cumplir para gestionar un subsidio a los diferentes organismos estatales.



Un sanatorio, todos los planos



Otro de los problemas que desvelaba a la cooperativa del Sanatorio Luis Jeannot Sueyro era la falta de planos actualizados del inmueble, un requisito necesario e indispensable para lograr la habilitación definitiva del inmueble. El último que se había realizado derivaba de mediados de la década del '80 y todos los planes nuevos excedían el presupuesto con el que cuentan para mantener en marcha la clínica.



Sin embargo, surgió una solución: a través del el Área de Responsabilidad Social Empresarial de CODEGU, se logró que los alumnos del último año de la Escuela de Educación Técnica N°2 "Pbro. José Maria Colombo" realicen toda la planimetría del sanatorio como parte de una tarea extracurricular y siguiendo los lineamientos de una actividad que ofrece aprendizaje práctico en la vida real y cumplimiento de una labor social.



Ayer por la mañana, los alumnos y profesores que realizaron esta tarea durante los dos últimos meses entregaron a la cooperativa todos los planos actualizados del ex Agos, listos para ser entregados y lograr así la habilitación definitiva.



"Todo el trabajo se hizo sin que el sanatorio dejara de funcionar: nos adaptamos a sus tiempos y necesidades y los chicos realizaron un trabajo ejemplar, no sólo por lo minucioso sino porque está a la altura de lo que hubiera hecho un profesional", expresó con orgullo Juan Manuel Corbeto, profesor de la EET Nº2 y uno de los impulsores de este proyecto.



Pero la actividad no tendrá un punto final con la finalización de esta tarea: a raíz de lo positivo de la experiencia, la EET Nº2 se comprometió ahora para que los próximos que comiencen a transitar el tramo final de sus estudios realicen esta misma tarea pero en la Biblioteca Popular Sarmiento. El gran reto de esta próxima tarea es que la misma funciona en uno de los grandes edificios históricos de la ciudad, por lo que el rescate de esa arquitectura será el lineamiento de esta próxima labor social. (El Día)