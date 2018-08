Joven con microcefalia espera desde enero respuestas de su obra social

Rita es de Concordia, y fue atendida en centros médicos de Buenos Aires ya que su tratamiento así lo requería. "Fue al Garraham hasta los 12 años", comenzó señalando su mamá.Entre los múltiples inconvenientes que produce la microcefalia, figuran los problemas para alimentarse, es decir, la creciente dificultad para tragar. Justamente, lo que le está pasando a Rita a este momento. Para poder sobreponerse a ese cuadro necesita practicarse una yeyunostomía , que es una cirugía para crear una abertura en el yeyuno (parte del intestino delgado) desde el exterior del cuerpo. Permite colocar una sonda alimentaria en el intestino delgado, y la ingesta de alimentos se hace a través de una bomba."Ella tiene PAMI por el papá y recientemente la derivaron al Italiano", contó Antonia y agregó que "la llevamos por una luxación de cadera pero como pasó mucho frío se broncoaspiró". Eso incrementó las complicaciones a la hora de ingerir alimentos sólidos.La madre de Rita rememoró que "el año pasado ya empezamos con problemas porque PAMI no le compra los elementos que necesita", dado que debe alimentarse "por bomba, con alimentos especiales", previo realizarse la yeyunostomía.En enero pasado "le hicieron un pre quirúrgico, pero PAMI no le compro, entonces en el Italiano le pusieron algo para que la nena coma otro tiempito", explicó la mujer. Y desde allí, desde el 30 de enero empezó una carrera contrarreloj.A Rita, por su imposibilidad de comer, "le dio un paro cardíaco y pasó dos meses en terapia. Esto no va más; voy todos los días, estoy re preocupada".La joven entró en fase crítica, presenta vómitos y su cuadro es muy delicado. "En el Masvernat me ayudaron pero no tienen la tecnología para su caso", aseveró Antonia.La madre contó que el médico la ultimó a que "si seguimos así se me muere, porque no se alimenta".Por último, y como si fuera poco, la familia de la joven sufrió el quite de la pensión por discapacidad. "Ella tenía pensión por discapacidad pero el gobierno dice que si quería PAMI yo no podía tener la pensión. "Si acá no se puede atender ¿cómo iba a ser yo para llevarla a Buenos Aires?", explicó. Fue así que decidió tener la obra social pero se quedó sin la pensión de su hija. (Diario Río Uruguay)