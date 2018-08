Ganó importante suma en el Quini 6 y la perdió por no presentarse a cobrar

Desde la Agencia Nº693 "Tres Tesoros", ubicada en calle Sarmiento -frente a Plaza Sarmiento de la ciudad de Crespo-, confirmaron que un importante premio expiró, sin que opere el pago.



La modalidad Siempre Sale del sorteo del Quini 6 correspondiente al domingo 5 de agosto de 2018, tuvo un total de 46 ganadores. Uno de ellos hizo su jugada en la agencia de Crespo y desde entonces comenzó su búsqueda, que resultó infructuosa. "Controlamos las apuestas de nuestros clientes fijos, consultamos a los habituales jugadores de la agencia, pero no hemos podido dar con el ganador", había contado a FM Estación Plus la encargada de la tómbola, previo a que este martes concluya la posibilidad de cobro.



"Después de que se publicó la noticia, muchos se acercaron a pedir el extracto y otros contaron que habían perdido la boleta de la apuesta, situación que es insalvable. Lo cierto es que el premio se perdió", afirmaron, lamentando que el considerable monto no haya podido ser aprovechado.