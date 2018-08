Revelan preocupantes datos sobre el aprendizaje de Matemática en el país

Reforma

Argentina sigue siendo ese país en donde los chicos tienen diferentes oportunidades de acuerdo al lugar en el que hayan nacido. Si se tomara al azar un grupo de estudiantes que están terminando la secundaria en Capital o Córdoba, se obtendrá entre tres y cuatro veces más chicos con buenos resultados en Matemática que en otras provincias argentinas, como Chaco y Formosa, por ejemplo.El dato surge de un nuevo estudio del Observatorio Argentinos por la Educación, en el que se analizó en profundidad el estado de los aprendizajes de la Matemática en el país. De allí surgen dos grandes preocupaciones. Por un lado, algo ya conocido:. La otra preocupación no está tan explorada: sonEsto se da en particular en la escuela secundaria, donde los desempeños de los alumnos son muy desiguales en las distintas provincias. Hay distritos como Chaco y Formosa en los que la mayoría de los alumnos salen de la secundaria con un nivel básico o por debajo del básico en Matemática, con las dificultades que esto les ocasionará para su desarrollo futuro. En Chaco son el 88% los chicos que salen con bajos resultados y en Formosa el 85%. En el otro extremo están Capital Federal (46,7%) y Córdoba (57,7%).Estos datos adquieren actualidad frente a la decisión del Ministerio de Educación de la Nación de aplicar una profunda reforma de la enseñanza de la Matemática en las escuelas a partir de 2019, siguiendo principalmente el modelo de Singapur. "Las evaluaciones aportan un diagnóstico que resulta el punto de partida fundamental para cualquier proyecto de reforma", afirman los autores del informe.Con respecto a las diferencias entre provincias advierten: ". Es decir que las brechas de desempeño entre provincias se asocian fuertemente con desigualdades socioeconómicas y no pueden atribuirse solo a las políticas educativas de las jurisdicciones".. En Aprender 2017, el 44,6% de los secundarios de nivel socioeconómico alto obtuvieron resultados básicos o por debajo. En el nivel medio fueron 70,8%. Y en el bajo, 86,8%.Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, dijo al diarioque para reducir desigualdades están trabajando en dos líneas. Por un lado,y serán las primeras en las que se hará foco para mejorar con talleres y capacitaciones especialmente preparados. Además, buscarán que sigan los modelos de aquellas provincias a las que mejor les va."Hay algunas pautas comunes que siguieron las jurisdicciones que tuvieron buenos resultados, que también lo vimos en países donde también mejoraron. Trabajaron en el rediseño de sus curriculums, tuvieron muchas acciones en formación docente e hicieron observaciones periódicas del progreso de los aprendizajes. Respetando las decisiones de cada provincia, acompañaremos a las jursidicciones en esta línea", afirmó.Para Gustavo Zorzoli, profesor de Matemática y rector del Nacional Buenos Aires, "está probado que la situación socieconómica incide mucho en los resultados. Capital es el distrito con más ingreso per capita y mayor índice de desarrollo humano. Para reducir la desigualdad, tiene que haber una política de estado, que involucre a Hacienda, Salud, Desarrollo Social con una política para traer a los chicos que se fueron de la escuela. Y pensar en modelos diferentes de secundaria para cada sector. En paralelo sí, revisar las prácticas docentes en Matemática", dijo.", agregó.Del informe surgen otros datos de valor como que Capital Federal es la jurisdicción con mejores resultados, pero sus alumnos aprenden poco en comparación con los de otros países.La prueba PISA 2012, por su parte, indica que el 90% de los alumnos argentinos de 15 años tuvieron dificultades para manejar fracciones, porcentajes y decimales y ninguno que alcance los niveles más altos de aprendizaje. Al observar los desempeños por nivel socioeconómico, surge que los alumnos más privilegiados de Argentina tienen peores resultados que los desaventajados de España.Si bien el desempeño en Matemática es bajo en todos los niveles, las pruebas Aprender 2016 mostraron mejores resultados en la escuela primaria. En esa evaluación, el 58,6% de los estudiantes de 6° grado se ubican en los niveles satisfactorio o avanzado mientras que en secundaria no llegan al 30%. Es decir, que en la secundaria son la mitad los chicos con buenos resultados con respecto a la primara."Es alarmante que esté pasando esto. El problema del aprendizaje de la Matemática no está necesariamente vinculado con la didáctica que usamos sino quizás en la ruptura del modelo que se produce entre la primaria y la secundaria. Lo que parece que no funciona es la forma en que se enseña Matemática en la secundaria", dijo Gustavo Zorzoli, profesor de Matemática y rector del Nacional Buenos Aires. "En la primaria casi todos los maestros están titulados, mientras que en la secundaria no", agregó.El Ministerio de Educación anunció en mayo que avanzarán en un rediseño drástico de la forma de enseñar Matemática en todo el país y en todos los niveles educativos. Desde entonces hubo cuatro "encuentros federales" con los expertos que envió cada una de las provincias para trabajar en los "saberes mínimos y necesarios" que debe tener la nueva currícula de Matemática.El resultado final de este trabajo será presentado el 12 de septiembre para su aprobación en el Consejo Federal de Educación.La segunda etapa será avanzar en la nueva forma de enseñar esos contenidos. Y se comenzará con las 10.000 "escuelas más prioritarias" (la mitad de las escuelas públicas de todo el país) , que son las que obtuvieron peores resultados en Aprender.El último paso será trabajar en la evaluación de los progresos en los aprendizajes.El nuevo plan nacional de enseñanza de la Matemática deberá implementarse en todo el país a partir del año que viene.