Prohibieron la venta y uso de un producto para el asma en niños y adultos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y venta de todos los productos médicos de un medidor de la velocidad del aire en pacientes asmáticos.

La Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) manifestó que luego de una inspección no se encontraron antecedentes de inscripción de los productos Whistle Watch/Asmalert, para el control de asma en niños y adultos, ni se pudo demostrar la procedencia de los productos seleccionados.

"Toda vez que se trata de productos no autorizados por esta Administración, no se puede asegurar que éstos cumplan con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos médicos", se indicó.