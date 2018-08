Salud: Quitarían del calendario de vacunación una dosis contra la meningitis

El Ministerio de Salud de la Nación evalúa quitar del Calendario Nacional de Vacunación el refuerzo contra la meningitis que se aplica a chicos de once años.La decisión se tomará en los próximos días. Ante la consulta de por qué se da esta evaluación en este momento,sobre esta posible decisión, publicaLa provincia de Santa Fe decidió suspender la vacunación contra la meningitis que establece el calendario obligatorio. Andrea Ubaldi, ministra de Salud de esa provincia, sostuvo: "Estamos con demoras en las entregas que hace Nación. Hace al menos tres reuniones pido que nos especifiquen cuántas dosis recibiríamos, y en la última reunión nos dijeron que las dosis no serían suficientes".Según el calendario actual, eRespecto de la falta de abastecimiento que contó la ministra Ubaldi, desde el Ministerio de Salud de la Nación sostuvieron que "las entregas se hicieron en tiempo y forma, aunque a veces por logística puede haber algunas demoras". A la vez, el laboratorio GSK confirmó que suministró todas las dosis que le solicitaron sin demoras.. No estamos ante un brote epidémico y las tasas de incidencia se mantienen bajas y estables en los últimos años", explicó Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez" y presidenta de la Comisión Nacional para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y Rubéola Congénita en Argentina., entonces las vacunas de los tres, cinco y quince meses apuntan a la edad en la que aparecen los casos", sumó.Según sostuvo la especialista, "el meningococo se transmite por colonización, y la dosis a los 11 años estuvo pensada para bajar la colonización, porque en muchos casos a esa edad se porta pero el chico no se enferma; aún así, como la tasa de incidencia en la Argentina es baja, se infiere que no es alta la transmisión".