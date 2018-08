Incesto y golpizas en primera persona: "Mi papá abusó de tres de nosotras"

Hermanos

Policiales Un escalofriante caso de incesto y golpizas fue descubierto en una escuela

cuenta Mirna (nombre ficticio), con voz firme casi sin una muestra de emociones, esas emociones que debió enterrar u ocultar cuando comenzó a ser abusada y agregaY su relato sigue con la violencia física de la cual era blanco su madre "siempre la golpeaba a mi mamá, decía que ella lo engañaba y por eso la golpeaba".Pero ella no fue la única que fue ultrajada por su padre. Sus otras hermanas también. En total tres de ellas fueron abusadas, en un escalofriante caso de incesto y maltratos que conmociona a Santiago del Estero., no podíamos hablar estábamos asustadas.", expresa a"Mi papá abuso de tres, la que tiene 14, la de 18 y yo" dice Mirna quien ahora tiene 22 años, pero que durante una década fue la esclava sexual de su padre.y aseguró ", mis hermanas están más tranquilas".En la investigación que se lleva adelante los hermanos de 15 y 18 años también están en la mira, no solo por violencia física sino por abuso sexual quienes se fueron de la provincia hacia Buenos Aires. "Ellos se fueron porque sabían que mi mama estaba haciendo la denuncia, se fueron a la casa de mi hermano mayor de 23 años" y sin lugar a dudas afirmó que no los perdonaría "no se merecen el perdón de nadie"."Hoy estamos tranquilas" dice Mirna sobre sus hermanas y su madre, recién cuando sus hermanos están a cientos de kilómetros y son buscados por la Justicia y su padre en el cementerio.